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Politika

Şam saldırısı sonrası Başkan Erdoğan'dan Suriye'ye destek mesajı: Buna asla izin vermeyeceğiz

Suriye'nin başkenti Şam'daki Mar İlyas Kilisesi'ne yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını lanetlediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Suriye'nin, taşeron terör örgütleri eliyle yeni bir istikrarsızlık ortamına çekilmesine asla izin vermeyeceğiz. Suriye hükûmetinin terörle mücadelesine destek vermeyi sürdüreceğiz' dedi.

HABER MERKEZİ23 Haziran 2025 Pazartesi 09:03 - Güncelleme:
Şam saldırısı sonrası Başkan Erdoğan'dan Suriye'ye destek mesajı: Buna asla izin vermeyeceğiz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Suriye'nin başkenti Şam'daki Mar İlyas Kilisesi'ne yönelik gerçekleştirilen menfur terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına, Suriye hükûmetine ve halkına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Suriye'nin huzur ve güvenini, iç barışı ve birlikte yaşama kültürünü, bölgemizin istikrarını hedef alan bu alçakça terör eylemi karşısında Suriye halkının ve hükûmetinin yanındayız. Yıllardır süren zulmün ve çatışmaların ardından ilk defa geleceğine umutla bakan komşumuz, kardeşimiz Suriye'nin, taşeron terör örgütleri eliyle yeni bir istikrarsızlık ortamına çekilmesine asla izin vermeyeceğiz. Suriye hükûmetinin terörle mücadelesine destek vermeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • DEAŞ
  • kilise
  • terör saldırısı

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