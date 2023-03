Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihi mesajı: Bu millet 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem sonrasında şehirlerin hızlıca ayağı kaldırılması için Afet Yeniden İmar Fonu kurulacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşvikleri artırarak önümüzdeki günlerde yaraların sarılmaya devam edileceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli oluşturmayı planladıklarını ve ilk toplantılarını cuma günü yapacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Türkiye bir çeşit deprem fırtınasına tutulmuş durumdadır.

* Deprem bölgesinde ve çevresinde büyüklüğü 6'nın üzerine kadar çıkabilen artçıların tedirginliği sürüyor.

* Ülke olarak her ne kadar birileri kabul etmese de "asrın felaketi" diye nitelendirilen 2 büyük deprem ve sonrasında 6,6'ya kadar çıkan sarsıntılar yaşadık.

* 11 bin 400'ün üzerinde artçı sarsıntılar yaşadık.

* İçinden geçtiğimiz sürecin normal bir durum olmadığını tüm bilim insanları söylüyor.

* Deprem yaklaşık 500 kilometrelik bir çapa sahip alandaki 14 milyon insanımızı etkiledi.

* Ülkemiz son 20 yılda geçmişle mukayese edilemeyecek kadar büyük ilerleme kaydetmiştir.

* Yaşadığımız coğrafyanın bir gerçeği olan depremleri engelleyebilmemiz mümkün değildir. Bize düşen görev, evvela güvenli yerleşim yerleri inşa etmek, hazırlık yapmaktır.

* Depremden birkaç saat sonra bakanlarımız bölgeye ulaşarak çalışmaları koordine etmeye başladı.

* 203 bin 958 bina yıkık, ağır hasarlı ya da acil yıkılacak durumda, bunların yüzde 98'i 2000 yılı öncesi yapılmış.

* Neredeyse yarım milyon insan depremzedelerimizin imdadına koştu.

* Felaketin haberini alır almaz şartları sonuna kadar zorladık. OHAL ve afet bölgesi ilanlarını hemen yaparak, hukuki altyapıyı kurduk.

* Sahada ihtiyaç duyulacak herkesi seferber ettik. 90 farklı ülkeden ekipleri devreye aldık.

* Birilerinin devletin ve milletin yıkıntılar arasında kalmasını beklediğini biliyoruz.

* Bütün bu vaveylayı koparanlar, bu sirk cambazları, felaket tellalları, acaba bölgeye bugüne kadar kaç kere gittiler? Şahsım ve Cumhur İttifakı olarak bölgeye 2 kez gittik.

* Birilerinin asker üzerinden, kurumlar üzerinden, acı üzerinden kısır tartışmalar açmalarına bakmayın.

* Ülkemizin yardım çağrısına destek veren kardeş ülkelere de teşekkür ediyorum.

* Sorulması gereken hesapları sormak boynumuzun borcudur.

* (Seçim tarihi mesajı) Vakit geliyor, bu millet 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır. Asla bu tür kuru sıkı atanlara prim vermeyecektir. Onlar deprem bölgesinde gidip sadece konuşacak, poz verip dönecek.

* Söylenen her şeyi, takınılan her tutumu, oluşturulmak istenen her algıyı şimdilik not ediyoruz. Şimdi tek gündemimiz depremdir, depremin yol açtığı acılardır, bunların telafisidir.

* Eksiklerimizi söylemek, helallik istemek zafiyet değil, bizim milletimizle samimiyetimizin ifadesidir. Deprem turisti edasıyla bölgeden gelip geçenler bunu kavrayamaz.

* Deprem anından beri kifayetsiz muhterislerin hiçbirine cevap vermeye tenezzül etmedik. Şu anda biz can derdindeyiz, onlar ise mal derdinde.

* Bu zor günlerde bile iç hesaplaşmadan başlarını kaldırıp ülkenin gerçek gündemine dönmeyi beceremeyenleri milletimize havale ediyoruz.

* Biz söylediğimiz her şeyi yapmakla, yaptığımız her şeyin hesabını vermekle mükellefiz. Enkazları kaldıracağız, yaraları saracağız, yıkılanların yerine daha iyisini yapacağız, gönülleri alacağız.

* Deprem bölgesinde 392 bin 350 konut ve 75 bin 681 köy evinden oluşan 468 bin 31 hane inşa edeceğiz.

* 6 Şubat depreminin izlerini kısa sürede sileceğiz.

* Yatay ve bölgeye özgün mimariden taviz vermeyeceğiz.

* Yıkılan yerlerin zeminleri sıkıntılıysa, oralarda asla yapılaşma olmayacak.

* Afet bölgesinde kalanlardan, valiliklerimize ve kaymakamlıklarımıza başvuran 1,6 milyona yakın vatandaşımıza barınma imkânı sağladık.

* Çadırlarda 1,4 milyon, konteynerlerde 34 bin vatandaşımız barınıyor.

* Talepleri üzerine 811 bin vatandaşımızı kara, hava, demir yoluyla veya kendi araçlarının yol masrafını karşılayarak başka şehirlere tahliye ettik.

* Amacımız 100 bin, hatta gerekiyorsa 200 bin konteyner kurarak insanlarımızı nispeten daha iyi şartlara kavuşturmaktır.

* Kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız vasıtasıyla günde 2,5 milyon kişiye üç öğün sıcak yemek veriliyor; ayrıca ekmek, su, kuru gıda dağıtımı yapılıyor.

* Dağıttığımız battaniye sayısı 3,8 milyonu, yatak sayısı 350 bini, ısıtıcı sayısı yarım milyonu buldu.

* Deprem sonrası şehirlerin hızla ayağa kalkması için "Afet Yeniden İmar Fonu" kuruyoruz.

* Deprem bölgesinde insanımızın vergiden sigortaya kadar pek çok yükümlülüğünü erteledik.



* Geçmişte pek çok afette enkaza dönen il ve ilçelerimizde bunu yaptık. Biz yaparız. Biz laf değil iş üretiriz. Her seferinde bize yapamazsınız dediler ama biz vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getirdik.

* Yıkık, ağır hasarlı ya da yıkılacak binaların 6 şubat tarihi itibarıyla geçmişe dönük tüm borçları siliyoruz.

* Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli çalışmasının ön toplantısını Cuma günü yapacağız.

* Kentsel dönüşüm meselesini süratle çözeceğiz.

* İstanbul'da 93 bin konutun dönüşümü sürüyor.

* İstanbul başta olmak üzere ülke genelindeki kentsel dönüşüm çalışmalarını bir an önce bitirecek yeni bir çalışma yöntemi geliştireceğiz.

* Artık öyle ideolojik sapkınlıkların, bireysel hırsların, kurumsal taassupların, siyasi sabotajların önüne geçemeyeceği bir kentsel dönüşüm süreciyle bu işi süratle bitireceğiz.

* Kentsel dönüşüm projelerini birkaç yıl içinde bitirme sözü veriyoruz. Deprem bizi beklemiyor.

* Gördüğünüz gibi Bay Bay Kemal kentsel dönüşüme karşı. Eğer ta başında önümüzü açsalardı şimdiye çoktan bitmiş olacaktı. Bunlar kentsel dönüşümden anlamaz, böyle bir dertleri yok.

* Ana muhalefet de yavru muhalefet de kentsel dönüşüme karşı. Bunlar kentsel dönüşümden anlamaz. Bunlar depremi görmüyorlar, bilmiyorlar.

* 'Türkiye için hemen şimdi' diyerek ülkemizi depremlere ve diğer afetlere hazırlamak en önemli taahhüdümüzdür.