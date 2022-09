Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Konu Türkiye olunca adil değiller

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022-2023 Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Geçen sene adli yılla birlikte açılış gerçekleştirdiğimiz Yargıtay binamızın hayırlı olmasını diliyorum. Milletimizin bu topraklardaki 1000 yıllık varlığının ebediyen süreceğinin mührü olan eserleri ülkemize kazandıranlara teşekkür ediyorum. 2023'ün bize bir asra ilişkin vizyonlarımız üzerinde düşünme, hedef belirleme şevki vermesini temenni ediyorum. Bunu hukuk altyapımız konusunda da yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Türkiye, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Hukuk devleti ifadesi, tarihi kökenleri de olan çok önemli bir kuruluştur. Reformlarımızın en önemli unsurlarını, insan hak hürriyetleri, kadın, çocuk hakları gibi başlıklar oluşturmuştur. Hükümetlerimiz döneminde çeşitli defalar siyasi partilere yeni anayasa çağrısı yaptık. Kimi zaman Meclis'te zayıf da olsa bazı adımlar atıldı. Bu çabamızdan diğer partilerle uzlaşamadığımız için sonuç alamadık. Buna rağmen gayretlerimizi sürdürdük. Geçen yıl bir kez daha siyasi partilere çağrıda bulunduk. Biz de kendi çalışmalarımızı yaptık, bu da karşılıksız kaldı. Diğer partilerden somut anayasa taslak metni alamadık. Sivil, demokratik ve özgürlükçü yeni bir anayasayı ülkemize henüz kazandıramadık ama umudumuzu da kaybetmedik, kaybetmiyoruz. Siyasetin iklimi bu adıma uygun hale geldiğinde tekrar yeni anayasa çalışması başlatabileceğimizi ümit ediyoruz.

Önümüzdeki dönemde adalet sistemimizde yeni iyileştirmeler yapacağız. Gündemimizin ilk sırasında avukatlarımızın sorunlarının çözümü var. Hedefimiz savunma hakkının daha da güçlendirilmesidir. Vatandaşlarımızın hak mahrumiyetlerine uğramasından üzüntü duyuyoruz. Yapay zekayı, yargının, hakim savcı ve avukatlarımızın hizmetine sunmak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Adalete erişimi kolaylaştıracağız. Yargı süreçlerini sadeleştireceğiz. Geç gelen adalet, adalet değildir sözünü aklımızdan çıkarmayacağız.

"BİRİLERİ ADALET SİSTEMİNİ SUÇ ÇETELERİNİN OYUNUNA KURBAN ETMEK İSTİYOR"

Birileri ülkemizin adalet sistemini nerelerle bağlantılı oldukları tahmin edilen suç çetelerinin oyununa kurban etmek için uğraşıyor. Karşımıza çıkan kim olursa olsun böyle kirliliğe asla izin vermeyeceğiz. Bu ülkede herkes mücadelesini hukuk ve en önemlisi ahlak kuralları çerçevesinde verecektir. Aksi takdirde her gayret, her zorlama, her söylenti ülkemize yapılmış kötülüktür.

"AİHM KARARLARINDA ADİL DEĞİL"

AİHM kararlarında adil değildir, siyasidir, konu Türkiye olunca siyasi karar verir, Fransa, Almanya olunca orada da maalesef ters kararlar verir.