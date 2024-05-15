Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Slovakya Başbakanı Fico'ya düzenlenen saldırıya kınama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı ile ilgili bir kınama mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik gerçekleştirilen menfur suikast girişimini şiddetle kınıyor, saldırıda yaralanan Sayın Fico'ya acil şifalar diliyorum. Slovakya halkına ve hükûmetine, ülkem ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik gerçekleştirilen menfur suikast girişimini şiddetle kınıyor, saldırıda yaralanan Sayın Fico'ya acil şifalar diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 15, 2024
Slovakya halkına ve hükûmetine, ülkem ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.