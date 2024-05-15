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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Slovakya Başbakanı Fico'ya düzenlenen saldırıya kınama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı hakkında, 'Menfur suikast girişimini şiddetle kınıyor, saldırıda yaralanan Sayın Fico'ya acil şifalar diliyorum.' dedi.

15 Mayıs 2024 Çarşamba 20:34 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Slovakya Başbakanı Fico'ya düzenlenen saldırıya kınama
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı ile ilgili bir kınama mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik gerçekleştirilen menfur suikast girişimini şiddetle kınıyor, saldırıda yaralanan Sayın Fico'ya acil şifalar diliyorum. Slovakya halkına ve hükûmetine, ülkem ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

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