Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan stokçuluğa karşı çağrı: İhbar edin, gereğini yaparız

8 Mart 2022 Salı 15:08 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 15:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de kadın muhtarlarla bir araya geldi.

Son günlerin tartışma konusu ayçiçek yağı konusuna değinen Erdoğan, "Son günlerde bir yağ meselesi çıkardılar. Bizim ayçiçeği, zeytinyağı derdimiz yok" dedi.

Muhalefetin ülkeyi zorda göstermek için bu yönde bir kampanya yürüttüğünü dile getiren Erdoğan, "Muhtarlarımızdan şunu istiyorum, gerekirse sizler İçişleri Bakanlığımızın adına bunların depolarını takip edip bize haber vereceksiniz, biz stokçuların gereğini yapacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu devleti provoke etmeye çalışanlara gereken dersi vermek bizim boynumuzun borcudur. Bunlar stokçu, bunlar zeytin-ayçiçek yağını stokluyorlar. Fiyatları yükseltiyorlar. Bir olacağız, beraber olacağız; ahlaktan yoksun olanlara da gereken dersi vereceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enerji ve gıda fiyatlarında yaşanan gelişmelerin bir kısmı küresel dengesizliklerden kaynaklanıyorsa da bir kısmı da içerideki hırsların ve manipülasyonların eseridir. Bu vesileyle vatandaşlarımıza söylentilere aldırış etmemeleri, tahriklere gelmemeleri, provokasyonlara karşı daima teyakkuz halinde bulunmaları çağrısında bulunuyorum." dedi.