  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Halep'in YPG'den temizlenmesi önemli bir kazanım
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Halep'in YPG'den temizlenmesi önemli bir kazanım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında Suriye'nin kuzeyi konusunda önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halep'in YPG unsurlarından temizlenmesinin Suriye'deki kalıcı barış için önemli bir kazanım olduğunu vurgulayarak, 'Türkler, Araplar, Kürtler arasındaki kardeşliğin bozulmasına izin veremeyiz' ifadelerini kullandı.

IHA13 Ocak 2026 Salı 10:12 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Halep'in YPG'den temizlenmesi önemli bir kazanım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dün partisinin Genel Merkez binasında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Suriye'deki son gelişmeler ile Terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Erdoğan, Türkiye'nin güvenliğini tehdit edecek bir durumun oluşmaması için gerekli tüm önlemlerin alındığını ifade ederek, Halep'in YPG unsurlarından temizlenmesinin Suriye'de kalıcı barış, huzur ve güvenliğin tesisi açısından önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı'nın, terör örgütünün Suriye'deki uzantısının maksimalist ve irrasyonel taleplerine rağmen, Suriye hükümetinin kuşatıcı bir anlayışla hareket ettiğini, bu yaklaşımın devam etmesinin Suriye halkının hayrına olacağını söyledi.

"KARDEŞLİĞİN BOZULMASINA İZİN VEREMEYİZ"

Komşuluk hukukunun altını çizen Erdoğan, "Türkler, Araplar, Kürtler arasındaki kardeşliğin bozulmasına izin veremeyiz, süreci hassasiyetle yönetmeliyiz, tahriklere karşı dikkatli olmalıyız" dedi.

"SON GELİŞMELER, 10 MART MUTABAKATININ UYGULANMASI İÇİN TARİHİ FIRSAT"

Halep'teki son gelişmelerin 10 Mart mutabakatının uygulanması için tarihi bir fırsat sunduğunu dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin bu doğrultuda çalışmalarını sürdürmeye kararlı olduğunu vurguladı.

