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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Görüşme yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

DHA14 Nisan 2022 Perşembe 13:07 - Güncelleme: 14 Nisan 2022 Perşembe 15:02
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Destici'yi ziyaret etmek üzere saat 13.50'de BBP Genel Merkezi'ne geldi.

Destici, genel merkezin kapısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partiye girişi sırasında sokaktaki bazı vatandaşlar da sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici görüşmesi sona erdi. Görüşme yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Büyük Birlik Partisi Başkanı
  • Mustafa Destici

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