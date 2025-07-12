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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi mesajlar: Bugün güçlü Türkiye'nin şafağı söküyor

Kızılcahamam'da AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız. Vatanımız ebediyen var olacak, ay yıldızlı bayrağımız ebediyen semalarımızda özgürce dalgalanacak.' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Terör örgütü silahlarını bıraktı. Dün itibarıyla 47 yıllık terör belası inşallah sona erme sürecine girmiştir. Bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. Terör duvarı yıkılmaktadır, Türkiye kazanacak. Bugün, büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı söküyor' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ12 Temmuz 2025 Cumartesi 10:18 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi mesajlar: Bugün güçlü Türkiye'nin şafağı söküyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'da AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Aziz milletim, MKYK ile diğer merkez kurullarımızın kıymetli üyeleri, değerli milletvekilleri aziz dava ve yol arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

- AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantılarımızın 32.'sinde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.

- 81 vilayetimizin 922 ilçemizin her birinde AK Parti'nin büyümesi, güçlenmesi, zirvedeki yerini koruması için aşkla koşturan tüm dava ve yol arkadaşlarıma selamlarımı yolluyorum.

-Türkiye Yüzyılı'nı kutlu bir şafak bilen her kademede fedakarca görev yapan tüm yol ve dava arkadaşlarımı hürmetle selamlıyor, Rabbim muhabbetimizi daim etsin diyorum.

- Dava ve yol arkadaşım aynı zamanda danışmanım Yiğit Bulut kardeşimizi hakka uğurladık. Rabbim taksiratını hasenata tebdil eylesin. Yiğit Bulut kardeşimizi uğurlayacağız. Merasime katılamıyoruz ama teşkilatımız orada olacak.

- 12 vatan evladını şehit verdik. Milletçe yüreğimiz dağlandı. Pençe-Kilit bölgesinde metan gazına maruz kalarak şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

- Türkiye olarak Srebrenitsa gibi acıların yaşanmaması için Boşnak kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.

- Tam 22 aydır katliama maruz kalan Gazzeli kardeşlerimizin yanında olacağımızı tekrar ifade ediyoruz.

- Türk siyasetinde bir marka haline gelen istişare toplantımızın bugün 32'ncisini gerçekleştiriyoruz. O da milletin gücüyle sınırları aşan liderlik temalı bir toplantı.

- Düzenleyeceğimiz oturumlarda farklı başlıklarda istişareler olacak. Partimizi ilgilendiren konuları görüşeceğiz.

- AK Parti, istişare kültürünün kurumsallaştığı bir siyasi harekettir. İşlerimiz, hep ortak akılla ve milletin sözüne kulak vererek yürütüldü. Farklı fikirleri zenginlik gördük.

Terörsüz Türkiye ve terör örgütü PKK'nın silahları yakması

- 14 Ağustos 1984'te Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde bölücü terör örgütü ilk eylemini yaptı.

- 1984'teki ilk eylemden sonra terör her geçen yıl tırmandı. Bunda devletin yanlış uygulamalarının da payı vardı.

- Şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız. Vatanımız ebediyen var olacak, ay yıldızlı bayrağımız ebediyen semalarımızda özgürce dalgalanacak.

- Vatan toprağını kanıyla sulayan ay-yıldızlı bayrağımızı al kanlarıyla boyayan şehitlerimiz her zaman başımızın tacı olacak.

- Savunma sanayimizi geliştirdik, dışa bağımlı kalmadan terörle mücadele silahlarımızı ürettik. Sınır ötesi operasyonlarla sınırlarımızı kontrol altına aldık.

- Terör kardeşliğimize zarar verdi. Geçmişteki hataların bedelini hep beraber ödedik.

- İttifak ortağımız Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağırısıyla 'Terörsüz Türkiye' projemiz için bir dizi adım attık. Güvenlik birimlerimiz koordinasyonla çalıştı.

- Terör örgütü silahlarını bıraktı. Dün itibarıyla 47 yıllık terör belası inşallah sona erme sürecine girmiştir. Bugün yeni bir gündür. Bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır.

- Terör örgütü kardeşliğe hasar verdi. Geçmişteki hataların bedelini hep birlikte ödedik. 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'yü kurumlarımızdan temizledik. Böylece ihaneti ortadan kaldırdık.

- Son dönemde takip ettiğimiz Terörsüz Türkiye projesi, açık söylüyorum bir müzakerenin, bir pazarlığın, bir al ver sürecinin neticesi değildir.

- Pazarlık söz konusu değil. Türkiye'nin gururunu çiğnetmeyiz, başını eğdirmeyiz.

- Herkes şundan emin olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onurunu çiğnetmeyiz, başını öne asla eğdirtmeyiz. Terörsüz Türkiye projemizi bu anlayışla izliyoruz.

- Bugün yeni bir gündür, tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. Bugün büyük, güçlü Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı'nın kapıları ardına kadar aralanmıştır

- Bütün Türkiye'nin şunu bilmesini isterim. İttifak ortağımız MHP Genel Başkanı Bahçeli ve kadrosunun milliyetçiliğini, vatanseverliğini, Türkiye aşkını sorgulamak hiç kimsenin haddi değildir

- Şahsımın, AK kadronun milliyetçiliğini, vatanseverliğini ve Türkiye aşkını hiç kimse sorgulayamaz. Bu kimsenin haddi değildir, hakkı da değildir.

- Kanı durduracak, annelerin gözyaşını dindirecek, acıları hafifletecek, kardeşliği güçlendirecek her türlü girişimi yakından takip ediyoruz.

- Türkiye'nin hayrına olmayan hiçbir işin içinde olmadık, olmayız. Bugün de anlayışımız, politikamız, istikametimiz sadece ve sadece Türkiye'nin hayrınadır.

- Türkiye'nin hayrına olan her girişimde bizi en önde göreceksiniz.

- Kimsede soru işareti olmasın. Ne yapıyorsak Türkiye için yapıyoruz, ne yapıyorsak milletimiz için yapıyoruz, ne yapıyorsak istiklalimiz için, istikbalimiz için yapıyoruz.

- Ne yaparlarsa yapsınlar, artık terör bitecek.

- Terör istismarı da bitiyor. İçerideki ve dışarıdaki gayretlerimiz neticeleniyor. Rant kapıları kapanıyor, tezgahları bozuluyor. Milletim bunları görsün. Terör bitiyor, sevinsenize? Sevinemiyorlar.

- Terörden terör karşıtı gibi görünenler de nemalandı, rahatsızlar çünkü ellerindeki oyuncağı kaybediyorlar.

- Terör bitecek, Türkiye ve milletimiz kazanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti dimdik ayakta.

- Terör duvarı yıkılmaktadır, Türkiye kazanacak.

- 41 yıllık parantez kapanmaktadır. Bırakınız tedirgin olmayı milletimizin her ferdi bu tablodan dolayı sevinmeli, bayram etmeli, Türkiye'nin her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalı.

- Birliğimize, bütünlüğümüze, vatanımıza, milletimize, huzurumuza kasteden, edecek hiçbir girişimin içinde olmayız, böyle girişimlere asla müsaade etmeyiz.

- Türk, Kürt, Arap birse, beraberse o zaman Türk vardır, Kürt vardır, Arap vardır. Ayrıştıklarında, bölündüklerinde ise mağlubiyet, hezimet, hüzün vardır.

- (Terör örgütünün silah bırakması) Türkiye kazanmıştır, milletim kazanmıştır. Türk, Kürt, Arap, 86 milyon her bir vatandaşımız kazanmıştır.

- Türkiye Cumhuriyeti Devleti dimdik ayaktadır hatta bugün düne göre çok daha kudretlidir, azametlidir, en önemlisi istikbali için çok daha umutludur.

- Bugün Malazgirt ruhu, bugün Kudüs ittifakı, bugün İstiklal Savaşı'nın nüvesi yeniden şekilleniyor.

- Malazgirt, Kudüs'ün Fethi, Çanakkale ve Kurtuluş savaşı bizim ortak zaferimizdir.

- Türkiye'yi bölmeye kimsenin gücü yetmez.

- Bu kirli tezgahı bozuyoruz. Tarih tekerrür ediyor, Türk ile Kürt kucaklaşıyor.

- Terörün nihai amacı Türkiye'yi bölmek değildi ama bizi oyaladılar. Bize zaman kaybettirdiler. 4 yılda kim kazandı?

- Türkiye Cumhuriyeti hepimizin ortak yuvası, ortak çatısıdır. 86 milyon biriz, beraberiz, ezelden ebediyete kadar kardeşiz.

- Bugün, büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı söküyor. Bugün Türk ile Kürt aralarında engel olmaksızın kucaklaşıyor.

- Gönüller bir olunca sınırlar ortadan kalkar. İlk adım olarak TBMM'de bir komisyon kuracak, sürecin yasal ihtiyaçlarını konuşmaya başlayacağız Süreci pişirerek geleceğe taşıyacağız.

- Arada silah olmadan konuşacağız. Huzurla her engeli aşarak geleceğe bakacağız.

- Bugün hep birlikte Türkiye'yiz.

- Cumhur İttifakı ve DEM'le beraber yürüyeceğiz.

- Terör duvarı yıkılmakta. Milletimin her bir ferdi bu tablodan dolayı bayram etmeli

- Sadece Kürt vatandaşlarımızın değil, Irak ve Suriye'deki Kürt kardeşlerimizin meselesi de unutmayın bizim meselemizdir.

- Hiç kimseyi incitmeden, sürecin hassasiyetine uygun, işin süratle nihayetlenmesi için kolaylaştırıcı olacağız. Silah teslimini titizlikle takip edeceğiz.

- Biz, bir adım atana her türlü kolaylığı sağlarız. Unutmayın, çıkış yolu arayana kapıyı ardına kadar açarız. Ama sular tersine akarsa da gereğini yaparız.

- Türkiye Cumhuriyeti Devleti, terörün bitmesiyle eskisinden çok daha güçlü, çok daha özgüvenli olacaktır.

- Şehit anaları ve şehit babaları ellerinizden öpüyorum ve diyorum ki hiç kimse şehitlerimizin aziz hatırasına el uzatamaz, onların mirasına leke süremez.

- Enerjimizi asli işimize vereceğiz. Kaynaklarımızı terörle mücadele için değil, kalkınma, refah, müreffeh bir Türkiye için seferber edeceğiz.

- Kayıplarımız şüphesiz geri gelmeyecek ama gençlerimiz hayatlarının baharında aramızdan Allah'ın izniyle bir daha ayrılmayacak.

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