Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'da AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
- Aziz milletim, MKYK ile diğer merkez kurullarımızın kıymetli üyeleri, değerli milletvekilleri aziz dava ve yol arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.
- AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantılarımızın 32.'sinde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.- 81 vilayetimizin 922 ilçemizin her birinde AK Parti'nin büyümesi, güçlenmesi, zirvedeki yerini koruması için aşkla koşturan tüm dava ve yol arkadaşlarıma selamlarımı yolluyorum.
-Türkiye Yüzyılı'nı kutlu bir şafak bilen her kademede fedakarca görev yapan tüm yol ve dava arkadaşlarımı hürmetle selamlıyor, Rabbim muhabbetimizi daim etsin diyorum.
- Dava ve yol arkadaşım aynı zamanda danışmanım Yiğit Bulut kardeşimizi hakka uğurladık. Rabbim taksiratını hasenata tebdil eylesin. Yiğit Bulut kardeşimizi uğurlayacağız. Merasime katılamıyoruz ama teşkilatımız orada olacak.
- 12 vatan evladını şehit verdik. Milletçe yüreğimiz dağlandı. Pençe-Kilit bölgesinde metan gazına maruz kalarak şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
- Türkiye olarak Srebrenitsa gibi acıların yaşanmaması için Boşnak kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.
- Tam 22 aydır katliama maruz kalan Gazzeli kardeşlerimizin yanında olacağımızı tekrar ifade ediyoruz.- Türk siyasetinde bir marka haline gelen istişare toplantımızın bugün 32'ncisini gerçekleştiriyoruz. O da milletin gücüyle sınırları aşan liderlik temalı bir toplantı.
- Düzenleyeceğimiz oturumlarda farklı başlıklarda istişareler olacak. Partimizi ilgilendiren konuları görüşeceğiz.
- AK Parti, istişare kültürünün kurumsallaştığı bir siyasi harekettir. İşlerimiz, hep ortak akılla ve milletin sözüne kulak vererek yürütüldü. Farklı fikirleri zenginlik gördük.
Terörsüz Türkiye ve terör örgütü PKK'nın silahları yakması- 14 Ağustos 1984'te Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde bölücü terör örgütü ilk eylemini yaptı.- 1984'teki ilk eylemden sonra terör her geçen yıl tırmandı. Bunda devletin yanlış uygulamalarının da payı vardı.
- Şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız. Vatanımız ebediyen var olacak, ay yıldızlı bayrağımız ebediyen semalarımızda özgürce dalgalanacak.
- Vatan toprağını kanıyla sulayan ay-yıldızlı bayrağımızı al kanlarıyla boyayan şehitlerimiz her zaman başımızın tacı olacak.- Savunma sanayimizi geliştirdik, dışa bağımlı kalmadan terörle mücadele silahlarımızı ürettik. Sınır ötesi operasyonlarla sınırlarımızı kontrol altına aldık.
- Terör kardeşliğimize zarar verdi. Geçmişteki hataların bedelini hep beraber ödedik.
- İttifak ortağımız Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağırısıyla 'Terörsüz Türkiye' projemiz için bir dizi adım attık. Güvenlik birimlerimiz koordinasyonla çalıştı.
- Terör örgütü silahlarını bıraktı. Dün itibarıyla 47 yıllık terör belası inşallah sona erme sürecine girmiştir. Bugün yeni bir gündür. Bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır.
- Terör örgütü kardeşliğe hasar verdi. Geçmişteki hataların bedelini hep birlikte ödedik. 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'yü kurumlarımızdan temizledik. Böylece ihaneti ortadan kaldırdık.
- Son dönemde takip ettiğimiz Terörsüz Türkiye projesi, açık söylüyorum bir müzakerenin, bir pazarlığın, bir al ver sürecinin neticesi değildir.
- Pazarlık söz konusu değil. Türkiye'nin gururunu çiğnetmeyiz, başını eğdirmeyiz.- Herkes şundan emin olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onurunu çiğnetmeyiz, başını öne asla eğdirtmeyiz. Terörsüz Türkiye projemizi bu anlayışla izliyoruz.
- Bugün yeni bir gündür, tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. Bugün büyük, güçlü Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı'nın kapıları ardına kadar aralanmıştır
- Bütün Türkiye'nin şunu bilmesini isterim. İttifak ortağımız MHP Genel Başkanı Bahçeli ve kadrosunun milliyetçiliğini, vatanseverliğini, Türkiye aşkını sorgulamak hiç kimsenin haddi değildir- Şahsımın, AK kadronun milliyetçiliğini, vatanseverliğini ve Türkiye aşkını hiç kimse sorgulayamaz. Bu kimsenin haddi değildir, hakkı da değildir.
- Kanı durduracak, annelerin gözyaşını dindirecek, acıları hafifletecek, kardeşliği güçlendirecek her türlü girişimi yakından takip ediyoruz.- Türkiye'nin hayrına olmayan hiçbir işin içinde olmadık, olmayız. Bugün de anlayışımız, politikamız, istikametimiz sadece ve sadece Türkiye'nin hayrınadır.
- Türkiye'nin hayrına olan her girişimde bizi en önde göreceksiniz.
- Kimsede soru işareti olmasın. Ne yapıyorsak Türkiye için yapıyoruz, ne yapıyorsak milletimiz için yapıyoruz, ne yapıyorsak istiklalimiz için, istikbalimiz için yapıyoruz.
- Ne yaparlarsa yapsınlar, artık terör bitecek.
- Terör istismarı da bitiyor. İçerideki ve dışarıdaki gayretlerimiz neticeleniyor. Rant kapıları kapanıyor, tezgahları bozuluyor. Milletim bunları görsün. Terör bitiyor, sevinsenize? Sevinemiyorlar.- Terörden terör karşıtı gibi görünenler de nemalandı, rahatsızlar çünkü ellerindeki oyuncağı kaybediyorlar.
- Terör bitecek, Türkiye ve milletimiz kazanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti dimdik ayakta.
- Terör duvarı yıkılmaktadır, Türkiye kazanacak.
- 41 yıllık parantez kapanmaktadır. Bırakınız tedirgin olmayı milletimizin her ferdi bu tablodan dolayı sevinmeli, bayram etmeli, Türkiye'nin her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalı.
- Birliğimize, bütünlüğümüze, vatanımıza, milletimize, huzurumuza kasteden, edecek hiçbir girişimin içinde olmayız, böyle girişimlere asla müsaade etmeyiz.- Türk, Kürt, Arap birse, beraberse o zaman Türk vardır, Kürt vardır, Arap vardır. Ayrıştıklarında, bölündüklerinde ise mağlubiyet, hezimet, hüzün vardır.
- (Terör örgütünün silah bırakması) Türkiye kazanmıştır, milletim kazanmıştır. Türk, Kürt, Arap, 86 milyon her bir vatandaşımız kazanmıştır.
- Türkiye Cumhuriyeti Devleti dimdik ayaktadır hatta bugün düne göre çok daha kudretlidir, azametlidir, en önemlisi istikbali için çok daha umutludur.- Bugün Malazgirt ruhu, bugün Kudüs ittifakı, bugün İstiklal Savaşı'nın nüvesi yeniden şekilleniyor.
- Malazgirt, Kudüs'ün Fethi, Çanakkale ve Kurtuluş savaşı bizim ortak zaferimizdir.
- Türkiye'yi bölmeye kimsenin gücü yetmez.
- Bu kirli tezgahı bozuyoruz. Tarih tekerrür ediyor, Türk ile Kürt kucaklaşıyor.
- Terörün nihai amacı Türkiye'yi bölmek değildi ama bizi oyaladılar. Bize zaman kaybettirdiler. 4 yılda kim kazandı?
- Türkiye Cumhuriyeti hepimizin ortak yuvası, ortak çatısıdır. 86 milyon biriz, beraberiz, ezelden ebediyete kadar kardeşiz.
- Bugün, büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı söküyor. Bugün Türk ile Kürt aralarında engel olmaksızın kucaklaşıyor.
- Gönüller bir olunca sınırlar ortadan kalkar. İlk adım olarak TBMM'de bir komisyon kuracak, sürecin yasal ihtiyaçlarını konuşmaya başlayacağız Süreci pişirerek geleceğe taşıyacağız.
- Arada silah olmadan konuşacağız. Huzurla her engeli aşarak geleceğe bakacağız.
- Bugün hep birlikte Türkiye'yiz.
- Cumhur İttifakı ve DEM'le beraber yürüyeceğiz.
- Terör duvarı yıkılmakta. Milletimin her bir ferdi bu tablodan dolayı bayram etmeli
- Sadece Kürt vatandaşlarımızın değil, Irak ve Suriye'deki Kürt kardeşlerimizin meselesi de unutmayın bizim meselemizdir.
- Hiç kimseyi incitmeden, sürecin hassasiyetine uygun, işin süratle nihayetlenmesi için kolaylaştırıcı olacağız. Silah teslimini titizlikle takip edeceğiz.
- Biz, bir adım atana her türlü kolaylığı sağlarız. Unutmayın, çıkış yolu arayana kapıyı ardına kadar açarız. Ama sular tersine akarsa da gereğini yaparız.
- Türkiye Cumhuriyeti Devleti, terörün bitmesiyle eskisinden çok daha güçlü, çok daha özgüvenli olacaktır.
- Şehit anaları ve şehit babaları ellerinizden öpüyorum ve diyorum ki hiç kimse şehitlerimizin aziz hatırasına el uzatamaz, onların mirasına leke süremez.
- Enerjimizi asli işimize vereceğiz. Kaynaklarımızı terörle mücadele için değil, kalkınma, refah, müreffeh bir Türkiye için seferber edeceğiz.
- Kayıplarımız şüphesiz geri gelmeyecek ama gençlerimiz hayatlarının baharında aramızdan Allah'ın izniyle bir daha ayrılmayacak.