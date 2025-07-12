Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'da AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Aziz milletim, MKYK ile diğer merkez kurullarımızın kıymetli üyeleri, değerli milletvekilleri aziz dava ve yol arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

- AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantılarımızın 32.'sinde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.

- 81 vilayetimizin 922 ilçemizin her birinde AK Parti'nin büyümesi, güçlenmesi, zirvedeki yerini koruması için aşkla koşturan tüm dava ve yol arkadaşlarıma selamlarımı yolluyorum.

-Türkiye Yüzyılı'nı kutlu bir şafak bilen her kademede fedakarca görev yapan tüm yol ve dava arkadaşlarımı hürmetle selamlıyor, Rabbim muhabbetimizi daim etsin diyorum.

- Dava ve yol arkadaşım aynı zamanda danışmanım Yiğit Bulut kardeşimizi hakka uğurladık. Rabbim taksiratını hasenata tebdil eylesin. Yiğit Bulut kardeşimizi uğurlayacağız. Merasime katılamıyoruz ama teşkilatımız orada olacak.

- 12 vatan evladını şehit verdik. Milletçe yüreğimiz dağlandı. Pençe-Kilit bölgesinde metan gazına maruz kalarak şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

- Türkiye olarak Srebrenitsa gibi acıların yaşanmaması için Boşnak kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.

- Tam 22 aydır katliama maruz kalan Gazzeli kardeşlerimizin yanında olacağımızı tekrar ifade ediyoruz.

- Türk siyasetinde bir marka haline gelen istişare toplantımızın bugün 32'ncisini gerçekleştiriyoruz. O da milletin gücüyle sınırları aşan liderlik temalı bir toplantı.

- Düzenleyeceğimiz oturumlarda farklı başlıklarda istişareler olacak. Partimizi ilgilendiren konuları görüşeceğiz.

- AK Parti, istişare kültürünün kurumsallaştığı bir siyasi harekettir. İşlerimiz, hep ortak akılla ve milletin sözüne kulak vererek yürütüldü. Farklı fikirleri zenginlik gördük.

Terörsüz Türkiye ve terör örgütü PKK'nın silahları yakması

- 14 Ağustos 1984'te Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde bölücü terör örgütü ilk eylemini yaptı.

- 1984'teki ilk eylemden sonra terör her geçen yıl tırmandı. Bunda devletin yanlış uygulamalarının da payı vardı.

- Şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız. Vatanımız ebediyen var olacak, ay yıldızlı bayrağımız ebediyen semalarımızda özgürce dalgalanacak.

- Vatan toprağını kanıyla sulayan ay-yıldızlı bayrağımızı al kanlarıyla boyayan şehitlerimiz her zaman başımızın tacı olacak.

- Savunma sanayimizi geliştirdik, dışa bağımlı kalmadan terörle mücadele silahlarımızı ürettik. Sınır ötesi operasyonlarla sınırlarımızı kontrol altına aldık.

- Terör kardeşliğimize zarar verdi. Geçmişteki hataların bedelini hep beraber ödedik.

- İttifak ortağımız Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağırısıyla 'Terörsüz Türkiye' projemiz için bir dizi adım attık. Güvenlik birimlerimiz koordinasyonla çalıştı.

- Terör örgütü silahlarını bıraktı. Dün itibarıyla 47 yıllık terör belası inşallah sona erme sürecine girmiştir. Bugün yeni bir gündür. Bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır.

- Terör örgütü kardeşliğe hasar verdi. Geçmişteki hataların bedelini hep birlikte ödedik. 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'yü kurumlarımızdan temizledik. Böylece ihaneti ortadan kaldırdık.

- Son dönemde takip ettiğimiz Terörsüz Türkiye projesi, açık söylüyorum bir müzakerenin, bir pazarlığın, bir al ver sürecinin neticesi değildir.

- Pazarlık söz konusu değil. Türkiye'nin gururunu çiğnetmeyiz, başını eğdirmeyiz.

- Herkes şundan emin olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onurunu çiğnetmeyiz, başını öne asla eğdirtmeyiz. Terörsüz Türkiye projemizi bu anlayışla izliyoruz.

- Bugün yeni bir gündür, tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. Bugün büyük, güçlü Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı'nın kapıları ardına kadar aralanmıştır

- Bütün Türkiye'nin şunu bilmesini isterim. İttifak ortağımız MHP Genel Başkanı Bahçeli ve kadrosunun milliyetçiliğini, vatanseverliğini, Türkiye aşkını sorgulamak hiç kimsenin haddi değildir

- Şahsımın, AK kadronun milliyetçiliğini, vatanseverliğini ve Türkiye aşkını hiç kimse sorgulayamaz. Bu kimsenin haddi değildir, hakkı da değildir.

- Kanı durduracak, annelerin gözyaşını dindirecek, acıları hafifletecek, kardeşliği güçlendirecek her türlü girişimi yakından takip ediyoruz.

- Türkiye'nin hayrına olmayan hiçbir işin içinde olmadık, olmayız. Bugün de anlayışımız, politikamız, istikametimiz sadece ve sadece Türkiye'nin hayrınadır.

- Türkiye'nin hayrına olan her girişimde bizi en önde göreceksiniz.

- Kimsede soru işareti olmasın. Ne yapıyorsak Türkiye için yapıyoruz, ne yapıyorsak milletimiz için yapıyoruz, ne yapıyorsak istiklalimiz için, istikbalimiz için yapıyoruz.

- Ne yaparlarsa yapsınlar, artık terör bitecek.

- Terör istismarı da bitiyor. İçerideki ve dışarıdaki gayretlerimiz neticeleniyor. Rant kapıları kapanıyor, tezgahları bozuluyor. Milletim bunları görsün. Terör bitiyor, sevinsenize? Sevinemiyorlar.

- Terörden terör karşıtı gibi görünenler de nemalandı, rahatsızlar çünkü ellerindeki oyuncağı kaybediyorlar.

- Terör bitecek, Türkiye ve milletimiz kazanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti dimdik ayakta.

- Terör duvarı yıkılmaktadır, Türkiye kazanacak.

- 41 yıllık parantez kapanmaktadır. Bırakınız tedirgin olmayı milletimizin her ferdi bu tablodan dolayı sevinmeli, bayram etmeli, Türkiye'nin her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalı.

- Birliğimize, bütünlüğümüze, vatanımıza, milletimize, huzurumuza kasteden, edecek hiçbir girişimin içinde olmayız, böyle girişimlere asla müsaade etmeyiz.

- Türk, Kürt, Arap birse, beraberse o zaman Türk vardır, Kürt vardır, Arap vardır. Ayrıştıklarında, bölündüklerinde ise mağlubiyet, hezimet, hüzün vardır.

- (Terör örgütünün silah bırakması) Türkiye kazanmıştır, milletim kazanmıştır. Türk, Kürt, Arap, 86 milyon her bir vatandaşımız kazanmıştır.

- Türkiye Cumhuriyeti Devleti dimdik ayaktadır hatta bugün düne göre çok daha kudretlidir, azametlidir, en önemlisi istikbali için çok daha umutludur.

- Bugün Malazgirt ruhu, bugün Kudüs ittifakı, bugün İstiklal Savaşı'nın nüvesi yeniden şekilleniyor.

- Malazgirt, Kudüs'ün Fethi, Çanakkale ve Kurtuluş savaşı bizim ortak zaferimizdir.

- Türkiye'yi bölmeye kimsenin gücü yetmez.

- Bu kirli tezgahı bozuyoruz. Tarih tekerrür ediyor, Türk ile Kürt kucaklaşıyor.

- Terörün nihai amacı Türkiye'yi bölmek değildi ama bizi oyaladılar. Bize zaman kaybettirdiler. 4 yılda kim kazandı?

- Türkiye Cumhuriyeti hepimizin ortak yuvası, ortak çatısıdır. 86 milyon biriz, beraberiz, ezelden ebediyete kadar kardeşiz.

- Bugün, büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı söküyor. Bugün Türk ile Kürt aralarında engel olmaksızın kucaklaşıyor.

- Gönüller bir olunca sınırlar ortadan kalkar. İlk adım olarak TBMM'de bir komisyon kuracak, sürecin yasal ihtiyaçlarını konuşmaya başlayacağız Süreci pişirerek geleceğe taşıyacağız.

- Arada silah olmadan konuşacağız. Huzurla her engeli aşarak geleceğe bakacağız.

- Bugün hep birlikte Türkiye'yiz.

- Cumhur İttifakı ve DEM'le beraber yürüyeceğiz.

- Terör duvarı yıkılmakta. Milletimin her bir ferdi bu tablodan dolayı bayram etmeli

- Sadece Kürt vatandaşlarımızın değil, Irak ve Suriye'deki Kürt kardeşlerimizin meselesi de unutmayın bizim meselemizdir.

- Hiç kimseyi incitmeden, sürecin hassasiyetine uygun, işin süratle nihayetlenmesi için kolaylaştırıcı olacağız. Silah teslimini titizlikle takip edeceğiz.

- Biz, bir adım atana her türlü kolaylığı sağlarız. Unutmayın, çıkış yolu arayana kapıyı ardına kadar açarız. Ama sular tersine akarsa da gereğini yaparız.

- Türkiye Cumhuriyeti Devleti, terörün bitmesiyle eskisinden çok daha güçlü, çok daha özgüvenli olacaktır.

- Şehit anaları ve şehit babaları ellerinizden öpüyorum ve diyorum ki hiç kimse şehitlerimizin aziz hatırasına el uzatamaz, onların mirasına leke süremez.

- Enerjimizi asli işimize vereceğiz. Kaynaklarımızı terörle mücadele için değil, kalkınma, refah, müreffeh bir Türkiye için seferber edeceğiz.

- Kayıplarımız şüphesiz geri gelmeyecek ama gençlerimiz hayatlarının baharında aramızdan Allah'ın izniyle bir daha ayrılmayacak.