Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Asla müsaade etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Deprem bölgesindeki çalışmalar her zaman olduğu gibi kabine gündemimiz

Turizmde 2023 senesi tarihimizin en iyi sezonu oldu. Turim gelirimiz 2023'de bir önceki yıla oranla yüzde 17 artarak 54 milyar 315 milyon dolara yükseldi

Ocak ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre %3,6 artışla 20 milyar dolar oldu. Böylece tarihimizin en yüksek Ocak ayı ihracat tutarına ulaştık. En büyük önceliğimiz olan istihdamda da olumlu hava devam ediyor

İkinci astronotumuzu da önümüzdeki aylarda yeni deneyler yapmak üzere yörünge altı uçuş için uzaya göndereceğiz. İlk uzay misyonumuzun özellikle gençlerimizde bilime yönelik ilgiyi arttırmasından memnuniyet duyuyorum

Ülkemizin farklı alanlarda her yaptığı her hamleyi değersizleştirmeyi maharet zannedenler maalesef burada da boş durmadı. Ülkenin ve milletin hayrına vizyon ortaya koymak yerine, kulp takan bu sığ anlayışı gördükçe üzülüyoruz

F-16 MESELESİ

ABD ile bir süredir yürüttüğümüz F-16 talebimizin de olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Ülkemize yönelik kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte Türk savunma sanayi daha hızlı yol alacaktır

TERÖRLE MÜCADELE

Türkiye elbette Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılıdır. Iraklı kardeşlerimizden de haklı beklentimiz, Irak topraklarının ülkemize yönelik terör eylemlerinde bir üs olarak kullanılmasına izin vermemesidir

Terör örgütü mensuplarını nerede bulursak orada kafalarını ezmeyi, bu amaçla oluşturulan altyapıları imha etmeyi sürdüreceğiz. Türkiye, güney sınırında 'Teröristan'a izin vermeyecek

Yaz aylarında Pençe Harekat bölgesindeki tahkimatımızı önemli ölçüde tamamlamış olacağız, böylece çok daha etkin tedbirleri alma imkanına kavuşacağız

İSTANBUL'DAKİ METRO ÇALIŞMALARI

İstanbul'da tamamlanan raylı sistem ağlarının uzunluğu 338 kilometreye çıkmıştır. İstanbul genelinde toplam uzunluğu 52,7 km olan 4 metro hattının inşası sürüyor. Önümüzdeki aylarda 4 ayrı proje kapsamında, 34 kilometrenin üzerinde uzunluğa ve 18 istasyona sahip raylı sistemi İstanbul'a kazandıracağız.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ KALICI KONUTLAR

İnşallah 2 ay içerisinde deprem bölgesinde 75 bin konutun teslimini gerçekleştireceğiz. Yıl sonuna kadar hedefimiz 200 bin evi vatandaşlarımıza teslim etmek ardından bu sayıyı 360 bine ulaştıracağız

Deprem şehirlerimizi alt yapısıyla, üst yapısıyla, üretimiyle, sanayisiyle tamamen ayağa kaldırana kadar var gücümüzle çalışacağız

14-28 Mayıs seçim döneminde Aile ve Gençlik Fonu ile ilgili mevzuat çalışmaları tamamladı. Deprem bölgesinde faaliyete geçireceğimiz başvuruları 15 Şubat'tan itibaren başlıyoruz

Artık siyasetiyle, ekonomisiyle bambaşka bir Türkiye var. Geçtiğimiz Mayıs seçimlerinde milletimiz bu gerçeği, içerideki ve dışarıdaki tüm vesayet ve darbe heveslilerine bir kez daha ispatladı



Türkiye'nin 21 yıldır en büyük gücü olan güven ve istikrar iklimini bozmak isteyenlere Allah'ın izniyle fırsat vermeyeceğiz

Türkiye'nin 1960'lardaki, 1970'lerdeki, 1990'lardaki gibi küresel yönetim ve ekonomi sisteminde hak ettiği yeri almasının önüne geçecek hatalar yapmasını bekleyenler, daha çok bekleyecekler

Büyük sıkıntılara duçar olup da hala ayakta duran, hala hedeflerinden kopmayan, hala programlarını uygulayabilen bir başka örneği var mıdır?

Mücadele bayrağını bir an bile yere düşürmeden yolumuza devam ettik, devam edeceğiz. Böylesine tarihi bir destanı yazan aziz milletimiz ne enflasyon, ne bir başka gayretler bizi çökertemez, çökertemeyecek

Türkiye Yüzyılı'nın aydınlığına da 85 milyon olarak hep birlikte ulaşacağız. Aksini iddia eden, şayet bunu gafletinden, idrak yoksunluğundan yapmıyorsa kesinlikle altında sinsi ve karanlık bir hesap yatıyordur

İŞGALCİ İSRAİL'İN REFAH'A SALDIRILARI

Gündemimizin ilk sırasında Gazze'ye yönelik artan İsrail saldırıları olacaktır. Hitler özentisi Netanyahu yönetimi 7 Ekim'den beri sürdürdüğü vahşet ve katliam politikasında her gün yeni bir kırmızıçizgiyi aşıyor. Bugün güvenli bölge dedikleri Refah'a saldırdılar

Hitler özentisi Netanyahu yönetimi, 7 Ekim'den beri sürdürdüğü vahşet ve katliam politikasında her gün yeni bir kırmızı çizgiyi aşıyor