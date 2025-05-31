Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Terörsüz Türkiye'' mesajı: Ülkemizin önünde yeni bir sayfa açılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Türkiye Gençlik Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İstanbul'da sizlerle olmanın memnuniyetini duyuyorum. Platformumuzu gençlerin aile algısı, evlilik kurumuna bakışlarını içeren araştırması dolayısıyla tebrik ediyorum.

Sizlerle en son 2 yıl önce bir araya gelmiş ahtimizi ve kavlimizi yenilemiştik. Ahde vefanız için azminiz için bilginizle ferasetli duruşunuzla bu ülkeye sahip çıktığınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum.

Güvenimizi boşa çıkarmadığınız için her birinizi tebrik ediyorum. Ahde vefanız için azminiz için bilginizle, ufkunuzla, ferasetli duruşunuz ile bu ülkeye sahip çıktığınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum

Nice zorluğun, ihanetin üstesinden beraberce geldik. Birçok alanda sessiz devrim niteliğindeki hamleleri birlikte yaşadık. Ahlaklı bir gençlikle yol yürümeyi nasip eden rabbime hamdediyorum.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NA GENÇLERLE YÜRÜYECEĞİZ"

Biz büyük davaların bir araya getirdiği kadrolarız. Asra istikamet çizeceğimiz Türkiye Yüzyılı hedeflerimize beraber yürüyeceğiz. Barışın, huzurun hüküm sürdüğü bir Türkiye'yi sizlerle inşa edeceğiz. 86 milyonun bir arada barış huzur kardeşlik içinde yaşadığı müessir bir ülkeyi sizlerle birlikte yükselteceğiz.

Şehitler emaneti bu aziz vatanı omuz omuza sizlerle birlikte ihya edeceğiz.

Medeniyetimizin ihtişamını ülkemizin gençleri temsil ediyor, siz temsil ediyorsunuz. Cumhurbaşkanı olarak ülke ve millet sevdalısı tüm gençlerimizle gurur duyuyorum. Burada bir kez daha görüyorum ki; TEKNOFEST gençliği maşallah gümbür gümbür geliyor. Genç mühendislerimiz savunma sanayiinde destan yazıyor.

Eserlerimizle, projelerimizle, kahraman ecdadımıza layık olmaya çalışıyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han sadece İstanbul'u değil fetih ruhunu da emanet etti. Zorluklar ne kadar çetin olursa olsun yılmamayı biz ecdadımızdan öğrendik. Adanmışlığın önünde hiçbir engelin duramayacağını biz ecdadımızdan öğrendik. Hakkı haykırmayı biz ecdadımızdan öğrendik.

Şunu da ifade etmek isterim; biz sadece vesayetle yasaklarla ve baskıcı zihniyetle mücadele etmedik. Aynı zamanda önyargılarla ideolojik at gözlükleriyle de mücadele ettik.

"CHP ZİHNİYETİ, TARİHİ REDDİ MİRAS YAPTI"

CHP zihniyeti, milletimizin asırlara sari mazisini sahiplenmek yerine, reddi miras yaparak bu ülkenin tarihini 100 yılla sınırlandırdı. Geçmişe sırtımızı dönmemiz istendi. Yanlış politikalarla milletimiz tarihsiz hale getirilmek istendi. Elifbaların suç aleti sayıldığı utanç verici yıllar yaşadık. Bizi ruh kökümüzden koparmak amacıyla her yolu denediler. Maalesef bu politikalarında belli bir ölçüde muvaffak da oldular. Biz Sultan Alparslan, Fatih deyince birileri hemen rahatsız oluyor.

İslamsız Türk dediğimiz için şahsımızı hedef aldılar. Bizi insafsızca eleştirdiler. Biraz tarihe baksalar şu hakikatleri net biçimde görecekler. Asırlar boyunca adalet dendiğinde akla biz geldik. Vicdan ve merhameti yeryüzüne Allah'ın izniyle biz yaydık.

Yapamazsınız diyenlere kulak asmayacak, tuzaklarına düşmeyeceksiniz.