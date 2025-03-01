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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' uyarısı: Verilen sözler tutulmazsa günah bizden gider

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Programı'nda yaptığı konuşmada 'Şayet verilen sözler tutulmaz sürekli oyalama, göz boyama isim değiştirip bildiğini okuma gibi şark kurnazlıklarına evrilmeye çalışılırsa günah bizden gider' ifadelerini kullandı.

1 Mart 2025 Cumartesi 20:20 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' uyarısı: Verilen sözler tutulmazsa günah bizden gider
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde "Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Programı"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu mübarek ayda tuttuğunuz oruçların, yaptığınız ibadetlerin hak katında kabul olmasını yürekten talep ediyor, hepinizin nice Ramazanlara erişmesini en kalbi duygularımla diliyorum.

Güvenliğimiz için gece gündüz fedakar çalışan kardeşlerimize çok şey borçluyuz. Esasen biz her bir ferdiyle ülkesini muhafaza edip, koruyanların hiç çekinmeden kendini feda edeceğini kanıtlamış bir milletiz. Barış ve huzur içinde yaşamayı ne kadar seviyorsak, bayrağımızla sembolleşen vatanımıza, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine karşı en düşük saldırıya o derece tavizsiziz.

"BAĞIMSIZ BİR TÜRKİYE'YE ULAŞTIK"

Bundan sonra nefret dili, kavga ve gerilim yerine karşılıklı saygı ve diyaloğu gözetmeye devam edeceğiz. Uzattığımız elin havada kalması durumunda da demir yumruğumuzu her daim hazır tutuyoruz.

Bugün her alanda güçlü, kudretli ve kolu uzun bir Türkiye var. Sadece vatandaşlarının değil, dünyada mazlumların umuduna dönüşmüş bir Türkiye var. Oyuna gelen değil, bölgesinde ve ötesinde oyun kuran, kirli oyunları bozan bir Türkiye var. Uçağıyla, tankıyla, topuyla, füzesiyle kendi göbeğini kendi kesen bağımsız bir Türkiye'ye ulaştık.

Terörle mücadelede özellikle son 10 yılda elde ettiğimiz büyük başarılarda bu gerçeklik bulunuyor. Meselelerimizin suhuletle çözülmesi için tarihi adımlar atma kararlılığında bulunduk. Başkalarının gündemlerine hapsolmadan, kendi tarihimizi yazıyoruz. Ne yapıyorsak, ülkemizin kalkınması için, sosyal refahı engelleyen zincirlerden kurtulması için yapıyoruz. Şehitlerimizden, gazilerimizden ve yakınlarından olaylara bu şekilde bakmalarını temenni ediyorum.

"VERİLEN SÖZLER TUTULMAZSA GÜNAH BİZDEN GİDER"

Şundan hiç kimsenin şüphesi olmasın; Türkiye terörle mücadele konusunda dünyanın en güçlü, en kudretli ordularından birine sahiptir. Şayet, verilen sözler tutulmaz, şark kurnazlıkları güdülürse günah bizden gider. Taş üstünde taş, son terörist kalmayana kadar operasyonlarımızı sürdürürüz.

"DEVLETİNİZE GÜVENİN"

Yeni süreçte sınırlarımızın ötesindeki yapıları tasfiye ederek Türkiye Yüzyılı'na güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz. Terörsüz Türkiye hedefimizle inşallah karşımızda kimse duramayacak. Kazanan 85 milyon olacak, ekonomimiz olacak, Türkiye'miz olacak. Kazanan aydınlık yarınlarımızın teminatı pırıl pırıl evlatlarımız olacak. Bu yüzden şehit yakınlarımıza diyorum ki, bu girişimin içinde sizi üzecek, başınızı eğecek hiçbir şey yoktur, olmayacaktır.

Mesele Türkiye olduğunda Türkiye'nin geleceği olduğunda ne yapılması gerekiyorsa yapmaktan asla geri çekinmedik. Sizlerden devletinize güvenmenizi özellikle rica ediyorum.

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