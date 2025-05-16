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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tiran'dan uluslararası topluma mesaj: Adil bir küresel sisteme ihtiyaç var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiran'da Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi Genel Oturumu'nda yaptığı açıklamada, 'Uluslararası alandaki güven bunalımının aşılması için adil ve kapsayıcı bir küresel yönetişim mimarisinin tesis edilmesine ihtiyaç var' ifadelerini kullandı.

16 Mayıs 2025 Cuma 14:43 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tiran'dan uluslararası topluma mesaj: Adil bir küresel sisteme ihtiyaç var
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiran'da Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi Genel Oturumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Geçmişte Avrupa'da yaşanan birçok savaş ve ihtilaf bize savunma ve güvenlik gibi hayati konularda bölündükçe zayıflıyor birleştikçe güçleniyoruz.

Ekonomik güvenliği de istişare etmemiz gerekiyor. Genç ve dinamik nüfusu, büyük tüketim pazarlarına doğrudan erişim ile kritik önemdedir Türkiye. Bu adım kritik sektörlerde ortak yatırımların önünü açacaktır. Son yıllardaki yatırımlarımızla, doğal gaz alanındaki anlaşmalarla ülkemizi enerji merkezi hedefine yaklaşıyoruz. Türkiye Avrupa'da önemli bir aktördür. Türkiye Avrupa'nın tedarik zincirlerinin muhafazasına ciddi katkı sağlıyor.

İSTANBUL'DAKİ BARIŞ GÖRÜŞMELERİ

Ukrayna'da silahların susması için kritik dönemdeyiz. Çözüme dönük çabalara katkı sağlıyoruz. Tarafların teşvik edilmesi önemlidir. Trump, Zelenski ve Putin ile ayrı ayrı görüşmelerimiz oldu.

İstanbul'da dışişleri bakanımız öncülüğünde görüşmeler devam ediyor. Gelinen aşamada barışın tesisi için diyalog kanallarının açık tutulması için tüm ortaklarımızın desteğine güveniyoruz. Adil bir barışın kaybedeni olmayacaktır. Türkiye üzerine düşeni yapmaya devam edecektir.

GAZZE'DE YAŞANAN SOYKIRIM

Gazze'de 20 aydır eşi görülmemiş bir felaket yaşanıyor. Buna dur demek, artık yeter demek mecburiyetindeyiz. Netanyahu'nun saldırgan tutumu, tüm bölgemizi, farklı inançtan insanları tehlikeye atıyor. Avrupa'nın gereken ilgiyi göstermesini bekliyoruz. Gazze'de insanların açlığa mahkum olmasında Avrupa'nın kayıtsız kalması insani yönle bağdaşmaz.

Gazze'nin tekrar yaşanabilir olması için tüm imkanları seferber etmeliyiz. Suriye'de 14 yıldır süren çatışmaların sona ermesi ile yeni ve umut dolu sayfa açıldı. Trump'ın Suriye'ye yaptırımları kaldıracağını açıklaması kıymetli bir adım. Trump bölgesel istikrara verdiği önemi göstermiştir. Diğer ülkelere örnek olmasını diliyoruz. Diğer yaptırımların aynı şekilde ivedilikle kaldırılmasını bekliyoruz.

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