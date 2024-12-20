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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a cevap: Tespitler yerinde

Mısır ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin 47. başkanı Trump'ın kendisi hakkında söylediği sözler hakkında, 'Doğru söze ne denir? Tespitler yerinde.' dedi.

20 Aralık 2024 Cuma 14:39 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a cevap: Tespitler yerinde
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır ziyareti dönüşü uçakta aralarında TürkMedya Dijital Genel Yayın Yönetmeni Serkan Fıçıcı ve 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özkök'ün de bulunduğu gazetecilerin sorularını cevapladı, değerlendirmelerde bulundu.

"GÜCÜMÜZÜN FARKINDAYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Amerika'nın seçilmiş Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde Suriye ve Türkiye ve sizinle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Sizinle ilgili övgü dolu sözleri var. Sizin için 'Çok akıllı bir adam, çok güçlü, çok çetin, iyi anlaştığım biri' diyor. Bu konularda, bu söyledikleriyle ilgili ne diyeceksiniz? Suriye ile ilgili de 'Suriye'de olacakların anahtarı Türkiye'dir' diyor. 'Suriye'de ilerleyen güçlerin arkasında Türkiye var' diyor. 'Ve ben bundan rahatsız değilim' diyor. Bu konuda ne diyeceksiniz?" sorusuna yanıtı şu şekilde;

Sayın Trump'ın sözleri kendisinin ve önümüzdeki aylarda oluşturacağı yönetiminin Türkiye'ye bakışını özetliyor. Türkiye'nin gücünün ve etkinliğinin bizdeki muhalefet dışında herkes farkında. Aslında onlar da bazı şeylerin farkındalar ancak gerçekleri konuşmaya dilleri alışkın olmadığı için çarpıtıyorlar.

Türkiye'nin diplomaside artan gücünü uluslararası düşünce kuruluşlarından medyaya varıncaya kadar herkes yazıp çiziyor. Biz de gücümüzün ve etkinliğimizin farkındayız. Bu gücün kaynağı olan milletimize yaraşır biçimde hizmet etmenin derdindeyiz. Geçenlerde de söylediğim gibi Türkiye, Türkiye'den büyüktür. Bizim topraklarımızı korumak, ülkemizi kalkındırmak, köklerimize tutunarak ileriye adımlar atmak gibi bir gayemiz var.

  • cumhurbaşkanı erdoğan
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