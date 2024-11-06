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Politika

'Daha adil bir dünya' mesajı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki seçimi kazanan Donald Trump'ı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum. Bölgesel ve küresel çapta yaşanan krizlerin, savaşların son bulmasını temenni ediyor; daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum.' dedi.

AA6 Kasım 2024 Çarşamba 11:59 - Güncelleme:
'Daha adil bir dünya' mesajı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ı tebrik etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Donald Trump'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından ABD'deki başkanlık seçimi sonucuna ilişkin paylaşım yaptı.

Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum. Amerikan halkının seçimiyle başlayacak olan bu yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini, Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel çapta yaşanan krizlerin, savaşların son bulmasını temenni ediyor; daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum. Seçimlerin dost ve müttefik ABD halkı ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

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