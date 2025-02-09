Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya ülkelerini ziyareti öncesi havaalanında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Stratejik ortağımız olan ve 2025 Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği Asya'nın da dönem başkanlığını yürüten Malezya olacak. Hatırlayacaksınız, Başbakan Sayın Enver İbrahim'i ülkemizde en son 2023 yılında ağırlamıştık. Ve kendisiyle ilerleyen dönemlerde çeşitli uluslararası toplantılar vesilesiyle görüşme imkanı bulmuştuk.

Malezya ile ekonomik ve ticari işbirliklerimizin yanı sıra başta Filistin davası olmak üzere uluslararası alanda da yakın çalışıyoruz. İnşallah bunu önümüzdeki dönemde de artıracağız. Malezya'nın ardından diplomatik ilişkilerimizin 75. yıl dönümünü idrak ettiğimiz Endonezya'ya geçeceğiz.

Endonezya ile 2022 yılında tesis ettiğimiz Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısına Cumhurbaşkanı Sayın Subianto ile birlikte başkanlık edeceğiz. Kendisini de son olarak geçtiğimiz Temmuz ayında ülkemizde ağırlamış akabinde çeşitli toplantılarda bir araya gelmiştik.

Asya Genel Sekreterliğine ev sahipliği yapan Endonezya ile hali hazırda dönem başkanlığını yürüten Malezya'yı ziyaretlerimizin özellikle Asya Teşkilatı ile güçlendirmek istediğimiz ilişkilere de müspet yansımaları olacağı kanaatindeyim.

Değerli basın mensupları bu turumuzun son durağı olan Pakistan'ı Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısı vesilesiyle Şubat 2020'de ziyaret etmiştim. Bu seferki ziyaretim sırasında Başbakan Sayın Şahbaz Şerif ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. toplantısına başkanlık edeceğiz.

Ziyaretim vesilesiyle Cumhurbaşkanı Sayın Asaf Ali Zerdari ile de bir araya geleceğiz. Nitekim az önce içeride görüştüğümüz dostumuz Pakistan'ın Cumhurbaşkanı'dır. İnşallah bu görüşmemizde ikili münasebetlerimizin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleleri ele alma fırsatı bulacağız. Pakistan'ın Türkiye ve Türk milletinin gönlündeki müstesna yeri herkes tarafından çok iyi biliniyor.

İRÇOK ANLAŞMAYI DA İMZALAYACAĞIZ

Bu ziyaretimizle dostluğumuzu, kardeşliğimizi ve aramızdaki münasebetleri inşallah bir adım daha öteye götüreceğiz. Her üç dost ve kardeş ülkeyi ziyaretinde ikili münasebetlerimizi daha da güçlendirmeye yönelik birçok anlaşmayı da imzalayacağız.

Resmi temaslarımıza ilaveten ziyaret ettiğimiz ülkelerde özel sektör temsilcilerini bir araya getirecek iş forumu etkinliklerine de katılacağız. Malumunuz 2019 yılında yeniden Asya girişimini başlatmış, Asya ile iş birliğimizi güçlendirme irademizi fiiliyata dökmüştük.

Bunun bir parçası olarak da görülmesi gereken bu ziyaretimizin Malezya, Endonezya ve Pakistan ile kardeşlik temeli üzerine bina ettiğimiz ilişkilere ivme kazandırmasını temenni ediyorum. Değerli arkadaşlar, üç ülkeyi kapsayan bu ziyaretimizi yakın çevremizde ve dünyada önemli tartışmaların yaşandığı bir dönemde gerçekleştiriyoruz.

HESABI TEK TEK SORULUYOR

Bilindiği gibi Suriye'de 13,5 yıldır devam eden zulüm ve çatışmalar 8 Aralık'ta sona erdi. Suriye'nin Cumhurbaşkanı Sayın Şara'nın basiretli liderliği altında inşallah en kısa sürede istikrara kavuşacağına inanıyoruz. Tadamon, Hama, Doğukuta katliamları başta olmak üzere Baas Rejimi tarafından işlenen vahşi cinayetlerin hesabı da tek tek soruluyor ve sorulacaktır.

Ülkenin farklı yerlerinde kazılan toplu mezarlar bulundukça, Esad rejiminin ve şebbihalarının kanlı yüzü ortaya çıkıyor.

TRUMP'IN GAZZE PLANI

Gazze'de 471 gün süren soykırımın ardından bizim de çabalarımızla 19 Ocak'ta geçici ateşkes sağlandı. İsrail'in ayak oyunlarına rağmen esir ve tutuklu takasları devam ediyor. Hamas'ın verdiği söze sadık kaldığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. 15 aydır ağır avluk altında olan Gazze'ye yardımlar istenilen seviyede olmasa da hamdolsun ulaşmaya başladı. Ancak İsrail yönetiminin kafasında ateşkesi kalıcı kılmak yerine daha sinsi ve insanlık dışı planların olduğunu ne yazık ki görüyoruz. Bir defa şunu açıkça söylemek isterim. Siyonist lobinin baskısıyla yeni Amerikan yönetiminin Gazze'yle ilgili gündeme getirdiği önerilerin bizim açımızdan dikkate ve konuşulmaya değer hiçbir yanı yoktur. Bunlar tamamen abesle iştigaldir, havanda su dövme çabalarıdır.

Gazzelileri, binlerce yıllık ezeli ve ebedi vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez. Gazzesi, Batı şeriası, Doğu Kudüsü ile Filistin, Filistinlilerindir. 471 gün boyunca İsrail'in her türlü gaddarlığına, vahşetine ve saldırılarına rağmen topraklarını terk etmeyen Gazze halkı Gazze'de kalmaya, Gazze'de yaşamaya, Gazze'ye sahip çıkmaya devam edecektir. Hangi ambalaja sarılırsa sarılsın, Gazze'yi Gazze'lilerden koparmaya yönelik her türlü plan, hakikatin sert duvarına çarpıp tuz buz olacaktır. Bölgede barış, huzur ve kalkınma isteniyorsa, bunun yolu ateşe daha fazla benzin dökmekten değil, Filistinlilere hakkını vermekten geçiyor. Yarın Malezya'da yapacağımız konuşmamızda Gazze'nin sürat inşası noktasında atılması gereken asıl adımı inşallah paylaşacağız.

İNSANDA BİRAZ UTANMA OLUR ARLANMA OLUR

Tabi burada ülkemizdeki ana muhalefete bir çift sözüm var. Genel Başkanıyla, Belediye Başkanıyla görüyoruz ki birileri bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulamaya cüret ediyor. Filistin davasında şahsımızın ve hükümetimizin duruşunu sorgulamak sizin ne haddinize? Daha düne kadar Hamas'a terör örgütü yaftası vuran, işgal güçlerine şirin gözükmek için direnişçileri suçlayan siz değil misiniz? Siz önce Filistin direnişine attığınız iftiralardan dolayı çıkın bir özür dileyin de ondan sonra konuşun. İnsanda biraz mahcubiyet olur, utanma olur, arlanma olur, hayal duygusu olur. Bizim Filistin davası ve Gazzeli kardeşlerimiz için neler yaptığımızı, nasıl bir mücadele verdiğimizi, bu uğurda neleri göze aldığımızı, başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm dünya gayet iyi biliyor. Şartlar ne olursa olsun, Filistinli ve Gazzeli kardeşlerimiz için en iyisini, en hayırlısını, en doğru olanını yapmaya çalışırız. İnşallah bundan sonra da aynı çizgide yolumuza devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.