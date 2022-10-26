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Politika

Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı paylaşımı: Hayallerimiz bir bir gerçek olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü açıklanacak 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu hakkında paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemizin ve medeniyetimizin kazanımları üzerinde yükselteceğimiz Türkiye Yüzyılı vizyonu ile asırlık hamleler hayata geçecek, hayallerimiz inşallah bir bir gerçek olacak.' ifadelerini kullandı.

Star Gazetesi26 Ekim 2022 Çarşamba 20:45 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı paylaşımı: Hayallerimiz bir bir gerçek olacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 'Türkiye Yüzyılı' hakkında bir paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, videolu paylaşımında Türkiye'nin ilk silah sanayisinin nasıl geliştiğine dair görüntülere yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımda şu ifadeler yer verdi:

"Ülkemizin ve medeniyetimizin kazanımları üzerinde yükselteceğimiz Türkiye Yüzyılı vizyonu ile asırlık hamleler hayata geçecek, hayallerimiz inşallah bir bir gerçek olacak."

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