Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı paylaşımı: Hayallerimiz bir bir gerçek olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 'Türkiye Yüzyılı' hakkında bir paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, videolu paylaşımında Türkiye'nin ilk silah sanayisinin nasıl geliştiğine dair görüntülere yer verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımda şu ifadeler yer verdi:
"Ülkemizin ve medeniyetimizin kazanımları üzerinde yükselteceğimiz Türkiye Yüzyılı vizyonu ile asırlık hamleler hayata geçecek, hayallerimiz inşallah bir bir gerçek olacak."
Ülkemizin ve medeniyetimizin kazanımları üzerinde yükselteceğimiz Türkiye Yüzyılı vizyonu ile asırlık hamleler hayata geçecek, hayallerimiz inşallah bir bir gerçek olacak. ���� pic.twitter.com/rFAURFd8Lm— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 26, 2022