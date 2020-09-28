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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Türkiye'nin Doğu Akdeniz Politikası'' paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından 'Türkiye'nin Doğu Akdeniz Politikası' başlıklı bir görsel paylaştı.

AA28 Eylül 2020 Pazartesi 17:48 - Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 17:49
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Erdoğan iletisinde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasının iki temel üzerinde yükseldiğini belirterek, "Deniz yetki alanlarının uluslararası hukuka uygun olarak, hakça ve adil biçimde sınırlandırılarak kıta sahanlığımızdaki egemenlik haklarımızın korunması, Kıbrıs Türkleri'nin Ada'nın eşit ortağı olarak hidrokarbon kaynakları üzerindeki hak ve çıkarlarının garanti altına alınmasıdır." sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında ayrıca "Kimsenin hakkında gözümüz olmadığı gibi kimseye de hakkımızı yedirmeyiz. Doğu Akdeniz'de tehdit, baskı ve şantaj diline boyun eğmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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