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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD Başkanına sert tepki: Haddini bil!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup toplantısında konuştu. Erdoğan, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın açıklamalarına tepki göstererek 'Dış politikada sen bize ders veremezsin. Önce haddini bil.' dedi.

15 Haziran 2022 Çarşamba 13:33 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan'ın, derneğin Yüksek İstişare Kurulu (YİK) toplantısında Türkiye siyasetine ilişkin açıklamalarını eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey TÜSİAD'ın başına gelen bey efendi. Dış politikada sen bize ders veremezsin, sen daha çıraksın. Önce haddini bil. İsveç ve Finlandiya terörle mücadelede net adımlar atana kadar kararımızı değiştirmeyiz. Ey TÜSİAD siz onların yanında yer alabilirsiniz biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. TÜSİAD böyle giderse bu iktidarın kapısını hiç çalmasın. Bizden önceki yönetimlerin düştüğü hatalara düşmeyeceğiz. Aynı delikten bir daha ısırılmayacağız." ifadelerini kullandı.

Turhan'ın ekonomide büyüme eleştirisine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diyolar ki 'akademisyenleriniz olacak'. Bizim kurumlarımızda akademisyen olmadığını kim söyledi? Meclisimizde akademisyenlerimiz de var. Biz kiminle çalışacağımızı 20 yıldır ispat etmiş bir partiyiz.

Bay Orhan, bundan sonra hangi akademisyenlerle çalışacağımızı sana sorarız senin vereceğin isimlerle çalışırız. Kafaya bak! Bunlar ne zavalı yahu! Bunlar AK Parti'yi tanımadıkları belli." dedi.

"YA ADAYLIĞINI AÇIKLA YA DA ADAYINI"

Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'na yaptığı "Ya aday ol ya da adaylığını açıkla" çağrısını yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı'nın muhtemel adayına ilişkin şu açıklamaları yaptı;

Kılıçdaroğlu, ya adaylığını açıkla ya da adayını açıkla. Bunu söylediğimden bu yana ortadan kayboldu. Her gün bir kurumun kapısına dayanıyor. Kürsü yumrukluyor. Düne kadar yere göğe sığmayan bu zatın sesi kısılıverdi. Birileri kendisine biz kararımızı verene kadar 'Sen otur oturduğun yerde' dediler.

Bay Kemal senin meşrebin ne olursa olsun. Biz senin meşrebinle ilgilenmiyoruz. Çık ortaya mert ol, adaylığını açıkla veya adayını açıkla. Allah'ın izniyle iktidarda olduğumuz müddetçe, kimse bu ülkenin vatandaşlarını meşrebi, kimliği, siyasi görüşü nedeniyle ötekileştiremez.Biz sabırla ve azimle çalışacak, kendi hedeflerimize odaklanacağız. Milletimiz onlar hakkındaki nihai kararını Haziran 2023'te verecektir.

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