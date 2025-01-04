Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Samsun 8. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Konuşma yapacağı sahneye, perşembe günü hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'un "İçim Yanar" şarkısı eşliğinde çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahnede bir süre şarkıyı dinledi.

Arabesk müziğin efsane ismi olarak nitelendirdiği Tayfur'u rahmetle yad eden Erdoğan, onun hayatıyla, müziğiyle, tarzıyla, milli ve yerli duruşuyla Türkiye'nin en müstesna sanatçılarından biri olduğunu söyledi.

Ferdi Tayfur'un ailesine, sevenlerine, hayranlarına ve sanat camiasına başsağlığı dileyen Erdoğan, Tayfur için salondakilerle Fatiha Suresi okudu.

- "SAMSUN'U HER ALANDA BÜYÜTMEK İÇİN AŞKLA ÇALIŞACAĞIZ"

Erdoğan, istiklal baharının ilk çiçeği, milletine müşfik, millet düşmanlarına Karadeniz gibi hırçın olan, şahitlerin, şehitlerin, yiğitlerin şehri Samsun'da olmanın bahtiyarlığını yaşadığını belirtti.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın gerçek belediyecilik vizyonunu tercih ettikleri için Samsunlulara teşekkür eden Erdoğan, şehrin her zaman güven ve istikrardan yana olduğunu söyledi.

Samsun'un her zaman iradesini huzur ve emniyetten yana kullandığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Samsun her zaman 'hizmet siyaseti, eser siyaseti.' dedi. 31 Mart'ta da işi yine ehline verdiniz. Bize güvendiniz, inandınız, itimat ettiniz. İnşallah biz de sizin güveninizi boşa çıkarmayacağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak emanetinize gözümüz gibi bakacak, Samsun'u her alanda büyütmek için aşkla çalışacağız. Buradan tüm arkadaşlarıma şunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Bu millet, bizden daha fazla eser ve proje üretmemizi bekliyor. Bir ferdi olmaktan şeref duyduğumuz bu aziz millet, bizden yatırım bekliyor, kendisine layıkıyla hizmet etmemizi bekliyor. Her dava arkadaşımızın milletin bu beklentilerinin hakkını vereceğine inanıyorum. Unutmayınız, AK Parti kadroları olarak bizler, konfora değil, çileye talip olduk. Bizler, koltuklarda rahatça oturmak için değil, hizmet etmek için geldik. Bizler şahsi kariyerimizi inşa etmek için değil, milletin hakkını, hukukunu, onurunu korumak için bu görevleri üstlendik."

- "MİLLETE HİZMETİ İBADET OLARAK GÖREN TÜRKİYE SEVDALISI BİR KADROYUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkaları ne yaparsa yapsın oyalanma gibi bir lükslerinin, durmak, duraksamak, rehavete kapılmak gibi bir haklarının olmadığını dile getirdi.

İçi boş tartışmalarla, münakaşayla, polemikle geçirecek tek bir saniyelerinin olmadığını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Muhalefetin sahte ve sanal gündemleri sizleri asla yanıltmasın. Muhalefetin iş bilmezliği, beceriksizliği, tembelliği sizi asla gevşetmesin. Onlarla bizim aramızda ufuk, vizyon, ideal ve hedef farkı var. Onlarla bizim aramızda millete hizmetkarlık yapmak gibi derin zihniyet farkı var. Biz, millete hizmet ettikçe büyüyen, güçlenen bir partiyiz. Biz, millete hizmeti ibadet olarak gören Türkiye sevdalısı bir kadroyuz. 22 yıldır olduğu gibi yine aşkla koşacağız. Her gün bir öncekinden daha fazla terleyeceğiz. Her gün yeni bir insana ulaşacak, yeni bir kalp kazanacak, yeni bir eli sıkacak, şehrimiz, ilçemiz için yeni iş ortaya koyacağız. Eserlerimizle temayüz edeceğiz, projelerimizle konuşulacağız, hizmetlerimizle milletin hayır duasını alacağız. Başta büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımız olmak üzere bütün yol ve dava arkadaşlarımızdan heyecanlarını, mücadele azimlerini ve hizmet etme kararlılıklarını en üst seviyede tutmalarını özellikle bekliyorum."

- "HER KONGREMİZE DAYANIŞMA, BİRLİK, COŞKU, FERAGAT DAMGA VURUYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sürecindeki özverili, gayretli, samimi çalışmalarından dolayı her kademedeki arkadaşlarına teşekkürlerini iletti.

İlçe kongreleriyle 12 Ekim'de startını verdikleri 8. Olağan Kongre sürecinin 30 Kasım'dan itibaren il kongreleriyle devam ettiğini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde kongrelerimizi hamdolsun, barış, huzur ve kardeşlik iklimi içinde birbirimize sıkıca kenetlenerek gerçekleştiriyoruz. Rakiplerimizden farklı olarak bizim kongrelerimizde hırs, davamızın ve dava arkadaşlığımızın önüne asla geçmiyor. Her kongremize dayanışma, birlik, coşku, feragat damga vuruyor. Helalleşerek, kucaklaşarak, birbirimize sarılarak, kardeşliğimizi daha da perçinleyerek bu hassas süreci partimize yakışır şekilde yürütüyoruz. AK Parti Samsun Kongremizin de partimiz ve davamız için, hepsinden öte ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Samsun ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Aksaray İl Kongremizin de başarılı geçmesini, partimiz ve milletimiz açısından hayırlara vesile olmasını Cenabıallah'tan niyaz ediyorum."

Burada partililere hitap eden Erdoğan, AK Parti Samsun teşkilatında görev alan tüm yol ve dava arkadaşlarına emekleri, hizmetleri, gayretleri için teşekkür etti, ebedi aleme irtihal eden teşkilat mensuplarına rahmet diledi.

Nöbeti devreden arkadaşlarına hizmetlerinden ötürü teşekkür eden Erdoğan, hizmet sancağını devralan kardeşlerine de Allah'tan muvaffakiyetler niyaz etti.

Erdoğan, "Allah'ın izniyle şubat ayının sonuna doğru büyük kongremizi toplayacak, coşku ve heyecan içinde yenilenerek, tazelenerek, aşkımızı, sevdamızı çoğaltarak çok daha azimli bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Büyük kongremiz, milletin sandıkta verdiği mesajların ışığında partimizin ve hareketimizin çeyrek asırlık hikayesinde yeni bir milat olacaktır. Teşkilatımız içindeki her bir arkadaşımdan, her bir gönüldaşımdan bu hassasiyetle önüne bakmasını hassaten istirham ediyorum." diye konuştu.

- "AK PARTİ VE CUMHUR İTTİFAKI OLARAK BİZ BU ÜLKENİN GELECEĞİYİZ"

Meyve veren ağacı taşlayanın çok olacağını belirten Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Dolayısıyla birileri bizi yolumuzdan alıkoymak, aşkımızı, şevkimizi kırmak için gayret edebilir. Birileri bizi hedeflerimizden koparmak için yılgınlığa, bıkkınlığa sürüklemek isteyebilir. Birileri bizim milletle aramızı bozmak için bize çamur atabilir, bize kara çalabilir, bize tuzak kurabilir. Bunlara asla prim vermeyeceğiz, asla itibar etmeyeceğiz. Aramızdaki uyumu, koordinasyonu, insicamı bozmaya yeltenenlere kulak asmayacağız. Muhalefetin engellemelerine, iftiralarına, karalama kampanyalarına asla aldırmayacağız. Şunu bir an olsun aklınızdan çıkarmayın, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz bu ülkenin geleceğiyiz. Daha nice seneler boyunca inşallah Türkiye'ye hizmet edeceğiz. Milletimizi hayalleriyle, hedefleriyle, ülküleriyle buluşturuncaya kadar hep beraber omuz omuza mücadele edeceğiz."

Samsun'un hafızasının, Türkiye'nin, istiklalin, bu toprakların vatan olma sürecinin, demokrasinin hafızası olduğuna işaret eden Erdoğan, "İlk fetih şehitlerinden İstiklal Harbi'mize, istikbal yürüyüşümüzden terörle mücadeleye kadar Samsun, binlerce evladını toprağa vermiş, milletinin ve vatanının bekası için canını ortaya koymuş bir şehirdir. Akıttıkları kanla topraklarımızı vatan kılan tüm şehitlerimizi bugün bir kez daha minnetle anıyor, gazilerimize hayırlı, bereketli ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ne 22 yıllık iktidarları ne de yarım asra ulaşan siyasi hayatı boyunca şehitlerin ruhlarını muazzep edecek, gazileri incitecek, onların ailelerini rahatsız edecek hiçbir işleri olmadığını, ne yaptılarsa şehit ve gazilerin gösterdiği istikametten asla ayrılmadan yaptıklarını söyledi.

- "ŞEHİTLERİMİZİN VASİYETİNİ YERİNE GETİRME DERDİNDEYİZ"

Bin yıldır bu toprağa düşenlerin, ezan daha gür sesle okunsun, bayrak daha bir gururla dalgalansın, devlet ilelebet payidar olsun diye can verdiklerini vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"O kahramanlar büyük, güçlü, müreffeh, muteber, bölgesinde ve tüm dünyada sözünün ağırlığı olan bir Türkiye için hayatlarını feda ettiler. İşte biz de tam 22 yıldır sadece bu idealler, hedefler için çalışıyoruz. 783 bin kilometrekarenin her karışında kardeşliğin, huzurun, istikrarın egemen olduğu bir Türkiye için mücadele ediyoruz. Türkiye'yi ayağına vurulan bütün prangalardan kurtararak şehitlerimizin vasiyetini yerine getirme derdindeyiz. Türkiye'nin ekonomisini, itibarını, dayanışmasını, kardeşliğini yücelterek o fedakarlık timsallerine layık olmanın peşindeyiz. Çocuklarımızın onurlu, huzurlu, kalkınmış bir Türkiye'de refah içinde yaşaması için gayret gösteriyoruz."

Son 22 yılda hep bu yüksek şuurla hareket ettiklerini, bin kez düşünüp bir söylediklerini, bir adım attıklarını bildiren Erdoğan, Türkiye'nin ve Türk milletinin çıkarlarını her türlü siyasi mülahazanın üzerinde gördüklerini söyledi.

"Her seçim döneminde bölücü örgütle sarmaş dolaş olanların bu konuda partimize ve Cumhur İttifakı'na söyleyecek hiçbir sözü olamaz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim referansımız, daima ülkemizin ali menfaatleri olmuştur. Bugün de tek amacımız, büyük ve güçlü Türkiye yolundaki son engelleri ortadan kaldırmaktır. Allah'ın yardımı, milletimizin de desteğiyle Cumhur İttifakı olarak bunu mutlaka başaracağız. Kim ne derse desin, Türkiye'de kardeşlik kazanacak. Türkiye'de milletimizin maziden atiye uzanan kaderdaşlığı kazanacak. Bölücü örgütün milletimizin fertleri arasında açtığı nifak çukurlarını inşallah kardeşlikle dolduracağız, karşılıklı saygıyla kapatacağız." diye konuştu.

Emperyalistlerin 40 sene önce bu milletin başına sardığı terör belasından ülkeyi en kısa sürede kurtaracaklarını, bu konuda kararlı, azimli, hedefe kilitlenmiş durumda olduklarını kaydeden Erdoğan, terör örgütü ve teröristler için çemberin giderek daraldığını vurguladı.

- "SİLAHIN, ŞİDDETİN, TERÖRÜN DEVRİ ARTIK SONA ERMİŞTİR"

Erdoğan, Türk, Kürt ve Arap ayırt etmeksizin artık kimsenin emperyalistlerin bölgesel planlarına taşeronluk yapan teröristlere tahammülü kalmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bölücü caniler ya bir an önce silahlarını gömecekler ya da silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler. Bunun dışında üçüncü bir yol yok. Şu hakikati artık herkes kabul etmelidir, silahın, şiddetin, terörün devri artık sona ermiştir. Bölücü terör örgütü kullanım süresini tamamlamıştır. Suni teneffüslerin hiçbiri bölücü örgütü hayata döndüremeyecektir. Ne ülkemizin ne de bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığını tekrar vurgulamak istiyorum.

Şunu kimse unutmasın, biz 1000 yıldır bu coğrafyadayız, bu topraklarda ev sahibiyiz, 1000 yıldır da bu toprakları kanımızla ve terimizle suluyoruz. Allah'ın izniyle daha nice asırlar boyunca burada olacağız, yine burada özgürce yaşayacağız. Binbir umutla hayalle, niyetle buraya gelenler tasını, tarağını toplayıp gittikten sonra biz bu coğrafyada destanlar yazmaya devam edeceğiz. Herkes hesabını buna göre yapmalı, başkalarının gazıyla, kışkırtmasıyla, yelkenlerini şişirmesiyle hareket etmekten vazgeçmelidir. Yoksa yanlış hesap Bağdat'a bile varamadan geri dönecek, birilerinin ellerinde patlayacaktır."

Samsun'a şükran borcunu hizmet siyasetiyle ödemeye gayret ettiklerini belirten Erdoğan, "Şehrimize 22 yılda kazandırdığımız eserlerin güncellenmiş değeri 468 milyar lirayı buluyor." ifadesini kullandı.

Erdoğan, şehre yapılan yatırımlara ilişkin, şunları söyledi:

"Adalette 8 milyar lira, eğitimde 35 milyar lira, gençlik ve sporda 12 milyar lira, sosyal yardımlarda 79 milyar lira, sağlıkta 15 milyar lira, çevre ve şehircilikte 70 milyar lira ve ayrıca 8 milyar lira tutarındaki yatırımlarımıza da devam ediyoruz. Ulaştırmada 77 milyar lira, tarım ve ormanda 57 milyar lira, sanayi ve teknolojide 5 milyar lira yatırım, 8 milyar lira yatırımlara verilen destek olmak üzere 14 milyar lira, enerjide 89 milyar lira, kültür ve turizmde 3 milyar lira, çalışma ve sosyal güvenlikte teşviklerle birlikte 11 milyar liralık eser ve hizmeti şehrimize kazandırdık."

- "5 SAĞLIK TESİSİMİZİN İNŞASINA DEVAM EDİYORUZ"

Samsun'a 1140 yataklı eğitim-araştırma hastanesi başta olmak üzere, toplam 2 bin 938 yataklı 24 hastane dahil 46 sağlık tesisi yaptıklarını bildiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"900 yataklı Samsun Şehir ve 350 yataklı Atakum Devlet Hastanelerimizle birlikte toplam 5 sağlık tesisimizin inşasına devam ediyoruz. Çevre ve şehircilikte Samsun'da 7 millet bahçesi projemiz bulunuyor. Bunlardan üçünü hizmete aldık. Bafra Millet Bahçemizin yapım sürecini başlattık. Canik, Yakakent ve Terme millet bahçelerimizin projelendirme çalışmalarına devam ediyoruz. Ulaştırmada Samsun'u Sinop'a ve Sarp'a bölünmüş yollarla bağlayarak Karadeniz sahil yolunun bütünlüğünü sağladık. Amasya ve Ankara'yı bölünmüş yol ile bağlayarak Samsun'dan tüm İç Anadolu Bölgesi'ne konforlu ve güvenli ulaşım tesis ettik."

- "CHP ZİHNİYETİ BİR TÜRLÜ ANLAMADI"

Samsun Şehir Hastanesi, Havza-Vezirköprü ve Çarşamba-Ayvacık yolu gibi kara yolu projesi çalışmalarının da devam ettiğini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, şehrimize ve ülkemize yaptığımız bütün bu yatırımları muhalefetin takoz siyasetine rağmen gerçekleştirdik. CHP, Türkiye'de taş üstüne taş koymadığı gibi sadece ve sadece yapılan işi engellemenin peşinde oluyor. İsimler ve yönetimler değişse de CHP'nin hizmet düşmanlığı asla değişmiyor. Şimdi çıkmışlar Çorum'la birlikte Samsun'un da yıllardır beklediği hızlı demir yolu projesine saldırıyorlar. Milletvekilleriyle, televizyonlarıyla, gazeteleriyle, sosyal medyadaki tetikçi figürleriyle günlerdir demir yolu projesini eleştiriyorlar, karalıyorlar. Kendileri vatandaşa hizmet etmedikleri gibi bizim de hizmet götürmemizi istemiyorlar. Onca yıl geçti ama ulaştırma yatırımlarının bir ülke için ne manaya geldiğini CHP zihniyeti bir türlü anlamadı."

- "PROJELERİMİZDEN GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

CHP'nin, yolun medeniyet olduğunu bir türlü kavrayamadığını dile getiren Erdoğan, "Yol demenin, ulaşım, sanayi, üretim, turizm, ticaret, emniyet, kalkınma ve dünya ile bütünleşme demek olduğunu idrak edemediler. Vizyonsuzluk ve tembellik bünyelerine öyle nüfuz etmiş ki 'istemezük' dışında bir kelime bilmiyorlar. Allah aşkına böyle siyaset olur mu? Her işe bir kulp takmak, çamur atmak muhalefet midir?" diye konuştu.

Muhalefetin bir de utanmadan, sıkılmadan hükümeti yolsuzlukla itham ettiğini söyleyen Erdoğan, "Siz bizi bırakın da önce kendinize bakın, akraba çiftliğine ve arpalığa çevirdiğiniz belediyelerinize bakın. Yolsuzluk, hırsızlık arıyorsanız kendinizi fazla yormayın, şişirilmiş konser faturalarına bakın, balya balya dolarlarla yapılan para kulelerine bakın. Ellerine geçirdikleri her fırsatı belediyelere yağmalamak için kullanıyorlar. Sonra da hükümetimize saldırarak bunun üzerini örtmeye çalışıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Sayın Özel ve şürekası, Ankara'dan gazel okumayı bıraksın, şayet yürekleri yetiyorsa Çorum'a, Samsun'a, Amasya'ya gelsin ve hızlı trene niçin karşı çıktıklarını burada anlatsın." diyen Erdoğan, "Şayet cesaretleri varsa bu önemli projenin CHP'yi neden bu kadar rahatsız ettiğini gelsin Samsunlu vatandaşlarıma izah etsin. Kardeşlerim tabii ki biz bunlara bakarak projelerimizden geri adım atmayacağız." ifadesini kullandı.

- "SEYAHAT SÜRESİ 2,5 SAATE KADAR DÜŞECEK"

293 kilometre uzunluğundaki Samsun-Amasya-Çorum-Kırıkkale hızlı demir yolu projesini mutlaka hayata geçireceklerini belirten Erdoğan, projeyi 120 kilometrelik Kırıkkale-Çorum, 71 kilometrelik Çorum-Merzifon ve 102 kilometrelik Merzifon-Samsun olacak şekilde üç etapta planladıklarını söyledi.

Projenin Kırıkkale-Çorum kesiminin ihalesini yılın son gününe yetiştirerek, salı günü gerçekleştirdiklerini dile getiren Erdoğan, "Projemiz tamamlandığında Samsun-Ankara arası seyahat süresi 2,5 saate kadar düşecek. Gelemen-Tekkeköy İltisak Hattı Projesi'ndeki çalışmalarda son aşamaya geldik. 2025 yılında hizmete alacağız. Ayrıca Samsun'dan Sarp'a uzanan Karadeniz Sahil Demiryolu Projesi'yle Ankara ile Karadeniz Bölgesi ve Karadeniz ile sınır olan Gürcistan arasında demir yolu ulaşımı sağlamayı da planlıyoruz." diye konuştu.

Samsun şehir içi tramvay hattı için 2 milyar lira bedelle tramvay araç filosuna ek olarak 10 yeni tramvay aracının daha alınacağını bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu araçların tamamını 2026 yılına kadar teslim etmeyi hedefliyoruz. Samsun Şehir Hastanesinin raylı sistem bağlantısını sağlayacak 12,5 kilometrelik Samsun Kılıçdede Şehir Hastanesi-Kamu Kampüsü tramvay hattını da bakanlığımız eliyle hayata geçirmeyi planlıyoruz. Tarım ve ormanda, Dağköy 19 Mayıs Barajı'nı tamamladık, sulama çalışma işleri sürüyor. İnşallah 2025 yılı sonu bitirip hizmete alacağız. 1,1 milyar lira maliyetli Salıpazarı Barajı'nın yapımı sürüyor. Mert Irmağı'na taşkın kontrol tesisi ve Bafra Ovası sulamasının yapımına da devam ediyoruz. Sadece bu iki projenin yatırım bedeli şu anda 5 milyar lira. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha fazlasını yapacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.

- KONGREDEN NOTLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti'ye katılan Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal ile Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu'ya rozetlerini taktı. Erdoğan, Topal ve Aydoğdu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Spor salonuna, hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'un fotoğrafının yer aldığı "Hatıran Yeter" yazılı pankart asıldı. Sanatçı Tayfur'un "İçim yanar" isimli şarkısı sık sık salonda dinletildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çıktığında, "Özgür Filistin için sözümüz var", "Zekanın, stratejinin, zaferin adı Reis" pankartları açıldı.

Kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kardemir, Hamza Dağ, Çiğdem Karaaslan, Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş katıldı.

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