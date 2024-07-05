Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan ziyareti dönüşünde uçakta aralarında Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Fadime Özkan, Star Gazetesi Yazarı Sevil Nuriyeva İsmayılov ve Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu'nun da bulunduğu gazetecilerin sorularını cevaplandırdı, değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "A Milli Takım futbolcumuz Merih Demiral'ın çeyrek final maçında yaptığı bozkurt işareti çok konuşuldu. Bu konuda ne demek istersiniz?" sorusuna şu cevabı verdi:

Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu? Kimse kalkıp da Fransızların formasında horoz var, niye horozlanıyorsun diyor mu? Orada Merih heyecanını bu görüntüyle verdi. Bunun üzerine de malum Dışişleri Bakanlığımız bunların yetkililerini çağırdılar, gerekli adımlar da buna göre atılıyor. İnşallah bütün mesele Cumartesi günü. Biz, sahadan galibiyetle ayrılarak bir üst tura çıkalım. Fevkalade bir durum olmazsa, maça gitme kararımızı verdik.