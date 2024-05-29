Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze çağrısı: Tarihin doğru tarafında yer alın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze için sürdürdüğü uluslararası diplomasi aralıksız sürüyor.

Erdoğan ilk olarak İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile İtalya ilişkileri, İsrail'in Filistin topraklarındaki katliamları, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik vahşi saldırılarının durdurulması ve İsrail yönetiminin uluslararası hukuka uymaya zorlanması için baskıların artırılması gerektiğini belirtti.

Erdoğan, Gazze'de acil kalıcı ateşkesin sağlanmasının yanı sıra Türkiye'nin önceliğinin esir ve tutukluların serbest bırakılması ile insani yardımların Gazze'ye kesintisiz bir şekilde ulaştırılması olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'ye, İtalya'nın da İspanya, İrlanda ve Norveç gibi tarihin doğru tarafında yer almasını, Filistin devletini tanıyarak adil duruşa katılmasını temenni ettiğini söyledi.

Erdoğan, İrlanda Başbakanı Simon Harris ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ve İrlanda ilişkileri, İsrail'in Filistin'de uyguladığı sistematik saldırılar, Gazze'ye yönelik yardım faaliyetleri ile küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Görüşmede, İrlanda'nın Filistin'i devlet olarak tanımasını takdirle karşıladığını ifade eden Erdoğan, bu hamlenin bölgede barış ve adaletin tesisi ile iki devletli çözüm çabalarına güç katacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adil ve kalıcı çözüm için İsrail'i uluslararası hukuka uymaya zorlayıcı adımların şart olduğunu ve hep birlikte barış vizyonunu canlı tutmak gerektiğini kaydetti.