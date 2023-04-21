Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda, Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bugün kentsel dönüşüm müjdelerimizle iki bayramı bir arada yaşayacağız. 7'li Masa Karadeniz gazı için ne diyordu, bebecan diye birisi var ne diyordu, hani nerede? Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna, burada denizin altına doğal gaz boruları yerleştirildi, bunu da görmedin mi? Bunlara biz nasıl oldu da bu masaları teslim ettik, birisini nasıl başbakan yaptık, birisini nasıl bakan yaptık? Veda konuşması yaparken neler neler söylüyor. Asıl bunlara ihanetlerinin bedelini 14 Mayıs'ta ödetmeye hazır mıyız? Bunları siyasi mevta olarak gömmeye hazır mıyız?

Yarın deprem bölgesinde inşa edilen köy konutlarının teslimi ile oradaki kardeşlerimizle iki bayramı bir arada kutlayacağız. Ardından Gaziantep'te vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz.

"BİRİLERİ 'MİLLET KURU SOĞAN, ET ALAMIYOR' DİYOR..."

Son günlerde sürekli millet kuru soğan, et alamıyor diyor birileri. Günlük hayatta bazı sorunlar olabilir, onlar bugünün işi değil. Savaşların, krizlerin bize de yansımaları olabilir elbette. Tedbirlerle bu etkileri en aza indirmenin gayreti içindeyiz. Bizim yaptıklarımızın amacı bu sıkıntıları kökten çözmektir. Bir toplu iğne üretemiyordu bu ülke. Şimdi İHA, SİHA, AKINCI, KIZILELMA, TCG ANADOLU'yu üretiyoruz. Şimdi Togg'umuz var mı? Üretimde yetiştiremiyoruz şu anda.

"BROŞÜR HAZIRLAMIŞ, İNCELEDİM, SENİN GİDECEK YERİN YOK"

Eğitimden sağlığa artık kendi devasa hastanelerimiz var mı? Çam Sakuramız var mı, Murat Dilmener var mı, Pakize Öz var mı? Bundan önce bay bay Kemal, ah ah, Savaş Ay sağ olsaydı da o video çekimleri var ya, orada bay bay Kemal saf saf duruyor. O hastanelerin hali neydi? Okmeydanı SSK'nın hali neydi? Bir vatandaşımız hastanede ölüyorsa, orada rehine olarak kalıyordu. Broşür hazırlamış, inceledim. Sen önce bunların hesabını ver. Senin gidecek yerin yok ya.

Bugüne kadar 3.3 milyon konutu kentsel dönüşüm ile yeniledik. Özel sektörümüzün de katkılarıyla ülkemizi bu alanda 20 yıl öncesine göre çok iyi bir seviyeye getirdik ama bunu yeterli görmüyoruz. Deprem riski yüksek yerlerdeki kentsel dönüşümü hızlandırıyoruz. Bu konudaki müjdelerimizi paylaşacağız. Günlük hayatımızda yaşadığımız sıkıntılardan kurtulabilmemizin yolunun ülkemizi büyütmekten geçtiğini unutmamalıyız. Enflasyonda, fiyat artışlarında birilerinin aç gözlülüğünün, alçaklığının payı varsa bunun da peşine düşeriz. Vatandaşımızın ekmeğine göz dikenin, gözünün yaşına bakmayacaksınız.

"KARDEŞİNİZ İKTİDAR OLDUĞU SÜRECEK FAİZ YÜKSELEMEZ, TÜRKİYE'DE FAİZ DÜŞECEK"

Enflasyon meselesini bu yıl sonuna kadar kontrol altına almış, önümüzdeki yıl çözmüş olacağız. Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez. Türkiye'de faiz düşecek. Göreceksiniz enflasyon da faizle beraber düşecek.

"MÜJDEMİZİ AÇIKLIYORUM..."

Hükümetlerimiz döneminde kentsel dönüşüm projeleri ile TOKİ konutları ile geçmişle mukayese edilemeyecek derecede önemli adımlar attık. Dönüşüm ve sosyal konut projeleri ile 13.5 milyon insanımızın hayatına dokunduk ancak 6 Şubat'ta gördük ki deprem beklemiyor.

Bir yandan deprem bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldıracak çalışmaları yürütürken, diğer yandan yeni seferberlik başlatıyoruz. 99 depreminin acıları hala taze olan İstanbul, nüfus yoğunluğu ve stratejik önemi sebebiyle seferberlikte ilk sırada yer alıyor. İstanbul'da 1.5 milyon bağımsız bölüm risk altındadır. Halen sahada dönüşümü süren 98 bin konut var.

6 Şubat depremlerinin verdiği mesajı dikkate alarak büyük dönüşüm projesi başlatıyoruz. Her biri 500'er bin konuttan oluşan 3 projeyi hızla hayata geçirmektir. Birincisi Avrupa yakasında rezerv alanlarında 500 bin konut, ikincisi Asya'da 500 bin konut, üçüncüsü buralara nüfusla seyrelteceğimiz mevcut yerleşim yerinde 500 bin konutu yerinde dönüştürmektir. Bina yoğunluğunu seyrelteceğimiz yerlerde yeni yeşil alan, sosyal birimler yapacak, trafiği rahatlatacağız. Esenler projesi rezerv alanlarındaki 100 bin konutluk dönüşümün ilk bölümüdür. Bugünü İstanbul'da yüzyıllık dönüşümün miladı olarak görüyoruz. İstanbullu kardeşlerimizi davet ediyorum, buna hazır mıyız?

İlk müjdemizin adı kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyasıdır. Oturdukları evlerinin riskli yapı tespitini yaptıranların ister yerinde ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerin maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız. Diyelim 100 metrekare, 2+1 ev için 1.5 milyon lira maliyet çıktı. 750 bin lirasını biz hibe olarak vereceğiz. Kalan 750 bin lirayı vatandaşımız kendi koyacak. Evini yenileyebilecek. Devletin karşılayacağı kısım 120 metrekare 3+1 ev için 900 bin liraya çıkacak.

Vatandaşımız kendi koyacağı kısım için yüzde 0,79 faizle 10 yıl vadeli kredi kullanabilecek.

Kendi imkanıyla dönüşüm yapmak isteyene de 0,74 faizle, 1 milyon 250 bin lira kredi kullanma imkanı da sağlıyoruz. Devleti hibesiyle, kredisiyle yanında. Çarşamba günü başlayacak başvurunun detaylarını bakanlığımız ilan edecek.

"YENİ KİRA YARDIMI TUTARI 5250 LİRAYA YÜKSELTİLDİ"

İstanbul'da kira yardım tutarını 5250 liraya yükseltiyoruz. Kampanyamıza katılan vatandaşlarımız ister kira yardımından yararlanabilir ister uygun şartlı kredi ile evini yenileyebilir.