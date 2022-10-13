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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Yeniden Asya Girişimi'' vurgusu: İş birliğimizi sürdüreceğiz

Kazakistan temaslarının ardından yurda dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Asya Girişimi'ni vurgulayarak, 'Yeniden Asya Girişimimiz ile kıta ülkeleriyle ikili ve bölgesel platformlarda iş birliğimizi sürdüreceğiz.' ifadelerini kullandı.

AA13 Ekim 2022 Perşembe 20:46 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Yeniden Asya Girişimi'' vurgusu: İş birliğimizi sürdüreceğiz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan temaslarının ardından yurda dönüşünde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan paylaşımında, "Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi ile Asya'da İş Birliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Astana Zirvesi'ni tamamlayarak ülkemize döndük. Yeniden Asya Girişimimiz ile kıta ülkeleriyle ikili ve bölgesel platformlarda iş birliğimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YURDA DÖNDÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TC TUR" saat 19.50'de Atatürk Havalimanı'na indi.

Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a geldi.

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