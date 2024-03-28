Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Çok dikkatli olmalıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



14 ve 28 Mayıs'taki seçimler güçlü destekleriniz için teşekkür ediyorum. Milletvekilliğinde ve cumhurbaşkanlığında yüzde 54 oy oranına ulaştık. 31 Mart seçimlerinde bunu yukarıya taşımaya var mıyız? İnanıyorum ki Kocaeli bir kez daha eser ve hizmet diyecek.

Kocaeli tercihini çok net bir şekilde, cumhur ittifakından, gerçek belediyecilikten yana yapacak.

Kocaeli sanayinin, ticaretin şehri Kocaeli, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız, kararlı mıyız? Bunun için seçim gününe kadar ana kademe, kadın kolları, kapı kapı dolaşmaya var mıyız?

Pazar günü hep birlikte sabah erkenden sandıklara koşacağız. Oyumuzu göreve geldiğinde vaatlerinin arkasında duracak isimlerden yana kullanacağız.

Büyükşehirde ve ilçelerde bir yol kazasına mahal vermeyeceğinizi inanıyorum. Yatırım ve kalkınma hamlelerimizi kesintiye uğratmadan sürdüreceğiz.

Hayatta pek çok şeyin telafisi olur ama sandığın telafisi olmaz. Tercihimizi bize hizmet edecek, verdiği sözleri unutmayacak, göreve geldiğinde vaatlerinin arkasında duracak isimlerden yana kullanacağız

Telefon rehberimize bakıp nazımızın geçtiği, hatırımızın olduğu insanları tek tek arayacağız. Mutlaka sandığa gitmeleri konusunda teşvik edeceğiz.

AK Parti ve Cumhur İttifakı'na kaybettirerek CHP'ye kazandırmak için mesai harcayanlara karşı, yakınlarımızı lisanımünasip ile ikaz edeceğiz.

Bizler tüm farklılıklarımızla 85 milyonluk burada gördüğünüz gibi büyük bir aileyiz. Görüş farklılıklarımıza rağmen hepimiz kardeşiz. Biriz beraberiz.

Seçim döneminde yükselen siyasi tansiyonu farklı yerlere yönlendirmek isteyen odaklara karşı çok dikkatli olmalıyız.

Hem sandığa gidip oy kullanarak hem de oyumuza sahip çıkarak demokrasimize karşı mesuliyetimizi yerine getireceğiz. Bu konuda adaylarla birlikte tüm vatandaşlarımın gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyorum.

Türkiye, rüştünü defalarca ispat etmiş, olgun bir demokrasiye sahiptir. Seçim sistemimiz her açıdan dünyaya örnek olacak seviyededir.

TOKİ vasıtasıyla bugüne kadar attığımız adımların hayat kurtardığını 6 Şubat depremlerinde bir kez daha gördük. Yıkılan yapıların yüzde 90'dan fazlası 1999 önce inşa edilenlerdi.

Deprem bölgesinin imarı yanında, Marmara'dan başlayarak riskli yerleşim yerlerimizi de depreme hazırlıklı hale getireceğiz.

Tarihin tekerrür etmesini istemiyorsak, hangi siyasi partiye gönül verirsek verelim, deprem meselesini beka sorunu olarak görmek zorundayız.

Takdir etmek zorunda kalıyorlar. Yerli ve milli markamız TOGG'dan 5.nesil savaş uçağımız KAAN'a Şehir Hastanelerinden köprülere, yollara, tren hatlarına, hava limanlarına kadar her konuda aynı durumla karşılaşıyoruz

"CHP'NİN SABOTAJ SİYASETİNE RAĞMEN YAPTIK"



Muhalefetin takoz siyasetine rağmen adımlarımızı başarıyla attık. Biz ne yaptıysak CHP'nin sabotaj siyasetine rağmen yaptık. Ne yaptıysak bu zihniyete rağmen yaptık. Engelleri tek tek aşarak bugünlere kadar geldik.