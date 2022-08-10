Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışını yaptığı 5. İslami Dayanışma Oyunları sonrası yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok devlet adamı ve federasyon yetkilisiyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı kabulleri Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda gerçekleştirdi.

İLHAM ALİYEV İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni için Konya'ya gelen Aliyev ile Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda görüştü.

Görüşme basına kapalı yapıldı.

TURKİ EL-FAYSAL'I KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanı Prens Abdülaziz bin Turki el-Faysal'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni için Konya'ya gelen Abdülaziz bin Turki el-Faysal ile Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda görüştü.

Kabul, basına kapalı yapıldı.

EYMEN BİN ABDURRAHMAN İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni için Konya'ya gelen Eymen bin Abdurrahman ile Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda görüştü.

Görüşme basına kapalı yapıldı.

MUHAMMED IŞTİYYE İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile bir araya geldi.

Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni için Konya'ya gelen Iştiyye ile Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda görüştü.

Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.