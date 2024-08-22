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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zeliha Teyze'ye sürpriz telefon: Tayyip evladına dua etsin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 78 yaşındaki Adıyamanlı depremzede Zeliha Yıldırım ile telefonla görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Zeliha teyzeye söyleyin Tayyip evladına çok dua etsin.' demesi üzerine, Yıldırım, daima duacı olduğunu söyledi.

AA22 Ağustos 2024 Perşembe 19:36 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zeliha Teyze'ye sürpriz telefon: Tayyip evladına dua etsin
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Murat Kurum, Adıyaman ziyaretinde depremzede Yıldırım'ı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonla görüştürdü.

Zeliha Yıldırım, Türkçe bilmediği için oğlunun yardımıyla Erdoğan ile konuştu.

Depremzede Yıldırım'a geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini ileten Erdoğan, "Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Zeliha teyzeye söyleyin Tayyip evladına çok dua etsin." demesi üzerine, Yıldırım, daima duacı olduğunu söyledi.

HABERİN VİDEOSU

  • cumhurbaşkanı erdoğan
  • başkan erdoğan
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