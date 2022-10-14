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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Zeytinburnu'na teşekkür'' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'nin ardından yaptığı paylaşımla ilçe halkına teşekkür etti.

AA14 Ekim 2022 Cuma 20:16 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Zeytinburnu'na teşekkür'' paylaşımı
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Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün hem hasret giderdik hem de Zeytinburnu'muza yeni eserler kazandırmanın sevincini birlikte yaşadık. Teşekkürler Zeytinburnu..." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı ile törenden fotoğraflara da yer verdi.

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