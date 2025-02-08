Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Özgür Özel'e tepki yağıyor: Tutumu tam bir siyasi gaflet

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, ABD yönetiminin Gazzelileri sürgün planına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sessiz kaldığını söylemesine tepki gösterdi. AK Parti Sözcüsü Çelik, "Özgür Özel'in bu tutumu, tam bir siyasi gaflettir." dedi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin konusundaki hassasiyetini sorgulamaya kalktığını belirtti.

"Özgür Özel, ABD yönetiminin Gazzelileri sürgün planına Cumhurbaşkanımızın sessiz kaldığını söylemiş. Özgür Özel'in bu tutumu, tam bir siyasi gaflettir." değerlendirmesini yapan Çelik, Erdoğan'ın, siyasi hayatı boyuncu bulunduğu ulusal ve uluslararası her zeminde Filistin davası için kimsenin söylemeye cesaret edemediği hakikatleri en net şekilde ifade eden yegane siyasi lider olduğunu vurguladı.

Parti Sözcüsü Çelik, şunları kaydetti:

"ABD yönetiminin yaklaşımı hakkında Cumhurbaşkanımızın net tutumu, hem partimiz hem hükümetimiz adına yapılan açıklamalarda en açık biçimde ifade edilmiştir. Cumhurbaşkanımız, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti'nin vücut bulmasını, siyasi hayatının en temel ilkelerinden biri olarak ifade etmektedir.

Cumhurbaşkanımız, Hamas hakkında yaptığı değerlendirmelerde, Hamas'a 'Terörist' diyenlere karşı çıkmış ve Hamas üyelerini 'Öz vatanını savunan kişiler' olarak nitelemiştir. Cumhurbaşkanımız, bunu siyasi yasaklı olduğu dönemde yaptığı ABD ziyareti sırasında bir gazetecinin sorduğu soruya cevaben o günlerden beri söylemektedir. Özgür Özel ise İsrail'in soykırım ve cinayet eylemlerinin en yakıcı günlerinde Hamas'a önce 'Terörist.' demiş, ardından gelen tepkiler üzerine 'Hamas, terör eylemleri yapıyor.' demiştir."

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayatı boyunca Filistinlilere her alanda desteğini fiilen verdiğini belirterek, bu anlamda sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda insanlık vicdanının da her daim sözcüsü olduğunu aktardı.

Erdoğan'ın Filistin davası konusundaki hassasiyetine ve bu konudaki kararlı duruşuna tüm dünyanın şahitlik ettiğini vurgulayan Çelik, "Bugüne kadar Filistin'deki direnişin meşruiyetini sorgulamaktan başka bir değerlendirmesi olmayan Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızın samimiyetini sorgulamaya kalkması, siyasi dalaletten başka bir şey değildir." değerlendirmesinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL'İN FİLİSTİN KONUSUNDAKİ SÖZLERİNE TEPKİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Filistin konusundaki sözlerine ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın hayatı boyunca mazlumdan yana kararlı duruşu ve Filistin davasına olan güçlü desteği milletimizin ve tüm dünyanın malumudur. Bu konuda defalarca en büyük tanıklığı yapan ise bizzat Filistinli kardeşlerimizdir." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın hayatı boyunca mazlumdan yana kararlı duruşu ve Filistin davasına olan güçlü desteği milletimizin ve tüm dünyanın malumudur. Bu konuda defalarca en büyük tanıklığı yapan ise bizzat Filistinli kardeşlerimizdir. Bu açık hakikate rağmen, Filistin davası konusunda samimiyetten uzak siyasi polemik peşinde olanları aziz milletimizin ferasetine havale ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak Gazze'de ateşkesin sürekli hale gelmesini, insani yardımların ulaştırılmasını, 1967 sınırları ile bağımsız Filistin devletinin kurulmasını her ortamda savunuyoruz, savunmaya devam edeceğiz."

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL'İN FİLİSTİN KONUSUNDAKİ SÖZLERİNE TEPKİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, ABD yönetiminin Gazzelileri sürgün planına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sessiz kaldığı yönündeki sözlerine tepki göstererek,"Gazze'de yapılan soykırıma karşı en güçlü sesin sahibi Sayın Cumhurbaşkanımızdır, Türkiye'dir." ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuya ilişkin paylaşımını alıntılayarak, açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi hayatı boyunca mazlum halkların yanında sağlam bir duruş sergilediğini vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Gazze'de yapılan soykırıma karşı en güçlü sesin sahibi Sayın Cumhurbaşkanımızdır, Türkiye'dir. Bunu da tüm dünya liderleri yakinen bilmektedir. Gazze katliamları hakkında duruşu net olmayanların bunu sorgulamaya da hakkı yoktur. Türkiye olarak, Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz."

BAKAN KACIR'DAN CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL'İN FİLİSTİN KONUSUNDAKİ SÖZLERİNE TEPKİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Filistin konusundaki sözlerine ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Filistin davasının en güçlü savunucusu, Filistinli kardeşlerimizin en samimi dostudur." ifadesini kullandı.

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuya ilişkin paylaşımını alıntılayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Filistin davasının en güçlü savunucusu, Filistinli kardeşlerimizin en samimi dostudur. Bunu tüm dünya bilir. Hiçbir siyasi manipülasyon, hiçbir karalama bu hakikati örtemez."

BAKAN BOLAT'TAN CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL'İN FİLİSTİN KONUSUNDAKİ SÖZLERİNE TEPKİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, ABD yönetiminin Gazzelileri sürgün planına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sessiz kaldığını söylemesine tepki göstererek, "Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilgili kurumlarımızla birlikte Filistin'in meşru haklarını savunmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in mesajını alıntılayarak sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dünyanın her bir noktasındaki mazlumların sorunlarıyla yakından ilgilenen bir lider olduğuna işaret eden Bolat, "Filistin meselesi de Sayın Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu, ulusal ve uluslararası platformlarda gündeme getirdiği, destek verdiği ve bedeller ödemeyi göze aldığı bir meseledir." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü zulmü, işgali ve soykırım girişimleri karşısında en büyük tepkiyi gösterdiğini ve siyasal liderlik sergilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu duruma başta Filistin halkı ve İslam dünyası olmak üzere uluslararası toplum şahitlik ederken, içeride yürütülmeye çalışan propagandanın bir karşılığı bulunmamaktadır. Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin duruşunun en net örneklerinden biri de uluslararası alanda İsrail'le ticareti durduran yegane ülke olmamızdır. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilgili kurumlarımızla birlikte Filistin'in meşru haklarını savunmaya devam etmektedir. Tek hakikat budur ve buna da milletimiz şahittir."