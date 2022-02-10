'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı' tartışması! İşte tüm iddialara nokta koyan Anayasa Komisyonu raporu

star.com.tr 10 Şubat 2022 Perşembe 14:11 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 14:15

Bazı siyasiler ve hukukçular, Anayasa'da bir kişinin "iki kezden fazla cumhurbaşkanı seçilemeyeceği" hükmünü gerekçe göstererek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olmasını tartışma konusu haline getirmeye çalışıyor.



Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine" göre 2018'de ilk kez cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın bir sonraki seçimde aday olmasının önünde herhangi bir engel yok.

Gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2018 yılında yürürlüğe giren yasayla bu konunun net bir şekilde açıklığa kavuşturulduğunu belirterek Anayasa Komisyonu raporundan bazı tespitleri aktardı:

"Konu nettir. 101. madde dediğimiz bu yeni madde Nisan 2018'de yürürlüğe girmiştir. Cümlelerin, kelimelerin aynı olması eski hükmün geçeli olduğu anlamına gelmiyor. Madde bir bütün olarak yeniden yazılmış, madde girdiği tarihtin itibaren hüküm ifade ediyor, sonrasında yapılacak seçimler için hüküm ifade ediyor. Eski 101 ortadan kalkmış, aynı ifadelere sahip olmakla birlikte yeni madde getirilmiş. Hukukta yapılan yorumda sözlük anlamı değil, terim anlamıdır. Cumhurbaşkanlığı kelimesinin içeriği değişmiştir. Yeni sistemde yeni tanımı olan içerik, kazanan cumhurbaşkanı için iki defa seçilme hakkı tanıyor."

ŞENTOP'UN İŞARET ETTİĞİ ANAYASA KOMİSYON RAPORUNDA NE YAZIYOR?

Anayasa Komisyonu'nun kabul ettiği değişiklerle birlikte, muhalefetin itiraz etmediği komisyon raporunda, Cumhurbaşkanının adaylığı hususuna ilişkin şu ifadeler yer alıyor:

... Yine, yürürlükteki ve Teklif'te yer alan Anayasa hükmünde, 'Cumhurbaşkanı' ifadesi aynen kullanılmakla beraber, mevcut hükümlere göre Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri ile yürütme içindeki konumu Teklif'le getirilen hükümlerde esaslı bir şekilde değiştirildiği ve bütünüyle farklı bir hükümet sistemi içinde Cumhurbaşkanının düzenlediği açık bir husus olduğu için, Teklif'in kanunlaşması ile getirilen İKİ DÖNEM SEÇİLEBİLME İMKANINDA BU DÜZENLEMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN ÖNCE GÖREV YAPMIŞ CUMHURBAŞKANLARININ GÖREV DÖNEMLERİNİN HESABA KATILMAYACAĞI TARTIŞMASIZDIR.

ANAYASA KOMİSYONU RAPORUNUN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

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