Dörtlü zirve sona erdi

AA 17 Mart 2020 Salı 18:22 - Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 18:58

Görüşme öncesi Kısıklı'daki konutundan ayrılan Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne geldi. Koronavirüs, İstanbul'da yapılması planlanan Suriye zirvesini de etkiledi. Zirve telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Dörtlü zirvede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele bağlamında ortak hareket imkanları, Suriye krizinin çözüm yolları, İdlib'e yönelik insani yardım yöntemleri, sığınmacı meselesi, Libya'daki son durum, Avrupa Birliği'nin durumu ile Türkiye-AB ilişkiler ele alındı.



Daha önce İstanbul'da yapılması planlanan zirve, koronavirüs nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde video konferans ile gerçekleştirildi.

