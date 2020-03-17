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Politika

Dörtlü zirve sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson video konferansla Dörtlü Zirve gerçekleştirdi. Toplantı 1 saat 15 dakika sürdü.

AA17 Mart 2020 Salı 18:22 - Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 18:58
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Görüşme öncesi Kısıklı'daki konutundan ayrılan Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne geldi. Koronavirüs, İstanbul'da yapılması planlanan Suriye zirvesini de etkiledi. Zirve telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Dörtlü zirvede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele bağlamında ortak hareket imkanları, Suriye krizinin çözüm yolları, İdlib'e yönelik insani yardım yöntemleri, sığınmacı meselesi, Libya'daki son durum, Avrupa Birliği'nin durumu ile Türkiye-AB ilişkiler ele alındı.

Daha önce İstanbul'da yapılması planlanan zirve, koronavirüs nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde video konferans ile gerçekleştirildi.

Diyarbakır Diyar-ı Huzur oldu

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