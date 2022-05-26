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Politika

Kritik MGK toplantısı sonrası yeni hareket sinyali! Harekatlar komşu ülkelerin toprak bütünlüğünü hedef almıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. 3 saat süren toplantıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 'Başarı ile süren operasyonlar ve ilave tedbirler görüşüldü. Harekatlar komşu ülkelerin toprak bütünlüğünü hedef almıyor' denildi.

26 Mayıs 2022 Perşembe 19:21 - Güncelleme:
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Toplantının ardından yapılan açıklama şöyle:

PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleri başta olmak üzere, milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuş ve ilave tedbirler görüşülmüştür.

Uluslararası ittifaklarda her daim müttefiklik ruhu ve hukukunu yerine getiren Türkiye'nin aynı sorumluluk ve samimiyeti müttefiklerinden de beklediği vurgulanmıştır.

Terörizme destek vererek, uluslararası hukuku ihlal eden ülkelere bu tutuma son verme, Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerini dikkate alma çağrısında bulunulmuştur

Ayrıntılar geliyor...

  • Milli Güvenlik Kurulu
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan

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