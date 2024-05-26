Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP ziyaretine ilişkin AK Parti'den açıklama

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Kanal 7'de katıldığı programda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL'İN CUMHURBAŞKAN ERDOĞAN'A ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'yi ziyareti ile ilgili soruyu yanıtlayan Güler, ziyaretlerin devam etmesini arzu ettiğini söyledi. Güler, "Olumlu karşılıyoruz. Toplum bir şekilde kutuplaştırıldı. Siz bu kadar her meseleye gerginlik bir çatışma haline getirdiğinizde gerçeklerin ne olduğunu öğrenmede de zorluk yaşatırsınız. Diyalog zemini kaybolduğunda kutuplaşmış alanlarda duruyorsunuz. Biz geçen dönemlerde ve geçmişte yaşadık bunları. O zamanlarda da farklı konuları muhalefet tarafından farklı değerlendiriliyordu. Olayın aslı başka gösteriliyordu. Bu diyalog zemini nezaket içerisinde sürdürülebilir. Siyasi partilerin kuruluş amacı belli. Siz bunu toplumun ihtiyacı noktasında dile getirirsiniz. Her tarafın kendi fikirlerini dile getirmek için kurulmuştur. Karşı fikirlerin ortak zeminde konuşmak önemli. Ortada toplumun ihtiyaçlarını doğru bir şekilde karşılamak için partiler var. Maalesef bazı olaylar bazı konular siyasi parti yetkilileri bazı olayları farklı konulara çekti. Konunun ilgisi olmadığı alanlarda bir kavga ortamı yaratılarak siyasi sonuç beklentisi içine girildi. Bizim Meclis'te diğer siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle diyaloğumuz vardı. Aslında biz hepimiz görüşüp konuşuyorduk. Ancak bunun topluma yansıması önemli. Bundan sonraki dönemlerde de diyalog zemininin devam edeceğini düşünüyorum. Dünyanın birçok bölgesine baktığımızda çatışma alanları oluşmuş durumda. Ülkemizde birlik beraberliğin sağlanması ve çözüm noktasında bulunmamız gerekiyor. Bu önemli bir konudur ve devam edeceğini düşünüyorum." dedi.

ERDOĞAN CHP'Yİ NE ZAMAN ZİYARET EDECEK?



Güler, Erdoğan'ın CHP ziyaretiyle ilgili tarihle ilgili bilgi de paylaştı. Güler, "AK Parti'nin bir kampı var. Sanırım Haziran ayının ilk haftası ziyaret gerçekleşebilir." şeklinde konuştu.

28 ŞUBAT TUTUKLULARININ AFFI



28 Şubat davası hükümlüsü generallerin tahliyesine ilişkin konuşan Güler, "Cumhurbaşkanımızın bu konudaki görüşü takdire şayan. Burada tabi anayasamızın cumhurbaşkanımıza yetki belli bir süreçler noktasında takdir cumhurbaşkanımıza ait. Tamamen cumhurbaşkanımızın uygun görmesi ile bunlar hapisten çıktı. Aklanmış değiller. Bu kişiler tahliye olmuş olsalar bile bu cezadan bu suçtan kurtulamazlar. Ben o dönemlerde avukattım hatta asteğmendim. O dönemin şartlarını yaşadım. Buradakiler mahkumiyetini kapalı cezaevinde geçirme imkanı kalmadığına dair rapor olmuş. Cumhurbaşkanımız da vicdanen onları tahliye etmelerini sağlamış. Bunların özür dilemeleri ve teşekkür etmeleri gerekiyordu. Ancak bunlar suçu kabul etmiyorlar. Niyetleri kötü olan, ülke toplumunun ne hale geldiğini bilmeyenler o dönemin şartlarında normal diyorlar. Utanmaları yok."

BAŞIBOŞ KÖPEK SORUNU



Başıboş köpek düzenlemesine ilişkin soruya da yanıt veren Güler, "Bu bir defa şu an da önemli bir sorun olarak önümüzde duruyor. Yaşanan olayların medyaya yansıması durumunda bu konu hakkında yeni bir çözüm oluşturmamız konusunda beklentiler var. Bu konuda çalışma yapmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın bu konuda talimatları var. Bazı bakanlıklarımızın koordinasyonunda bir çalışma var. Bununlar beraber bir ciddi çalışma yapılması gerektiğine dair raporlar var. Yakın zamanda İletişim Başkanlığımızın yaptığı bir anket çalışması var. Özellikle bu sahipsiz sokak köpeklerine tedbir alınması gerekiyor. Uluslararası manada Avrupa ülkelerinin nasıl bir önlem aldığına dair çalışmalar yapıyoruz. Bahadır Yenişehirlioğlu bey bir çalışma yapıyor. Grup başkanvekillerimiz bu konuda muhalefet partilerine da ziyarette bulunacak. Ortaya çıktığında paylaşacağız. Bunları görüştükten sonra ortaya çıkacak düzenleme ile ilgili çalışma yapacağız. 10-15 gün içerisinde düzenlemeyi paylaşacağız. Biz ilk kez hayvanları koruma kanununun 2004 yılında çıkardık. Daha sonra bazı değişiklikler oldu. Buradaki hedefimiz mutlaka sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi, barınaklarda korunmasıdır. Herkesi tehdit eden bu hayvanları almak, barınaklarda beslemek ve sahiplendirmek. En sonunda saldırgan, kuduz tehlikesi taşıyan hayvanları da uyutmak. Bunları aşama aşama desteklenmesi gerekiyor." dedi.