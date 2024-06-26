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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti ile Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis 26-28 Haziran 2024 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

26 Haziran 2024 Çarşamba 19:48 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti ile Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis Türkiye'ye geliyor
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Konu ile ilgili İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis 26-28 Haziran 2024 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.

27 Haziran Perşembe günü yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek ve iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek müşterek adımlar ele alınacaktır.

Türkiye ve Estonya arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 100'üncü yıldönümüne tekabül eden ziyaret kapsamında, ikili münasebetlerin yanı sıra, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis
  • Cumhurbaşkanı Karis

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