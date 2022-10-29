Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, siparişini verecekleri TOGG'un rengini seçti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Emine Erdoğan, "Ülkemizin cennet köşesinden renkler, TOGG'a ayrı bir güzellik katmış. Her biri birbirinden güzel ancak gönlümüz al bayrağımızın da timsali Anadolu kırmızısından yana oldu. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, satın alınacak TOGG'un hangi renkte olacağına ilişkin bir gönderi paylaşarak, "Maşallah her biri ayrı güzel. Togg'un onaylı ilk seri üretim aracını satın almak için siparişimi firmamıza ilettim. Alacağımız otomobilin rengine refikam Emine Erdoğan Hanım ile istişare ettikten sonra karar vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN RENKLİ İSTEK

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, ilk kez banttan inen Anadolu kırmızısı Togg'un anahtarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti ve banttan inen ilk aracın da külliyede sergilenmek üzere teslim edildiğini söyledi. Renkleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir Karadenizli olarak renklerin içerisinde yeşil de olması gerektiğini istediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu renk isteğini Gürcan Karakaş'a iletti.

