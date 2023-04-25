Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı Togg'un araç içi görüntüleri paylaşıldı! Vatandaşlardan sevgi seli...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Gemlik'te kullandığı yerli otomobil Togg'dan araç içi görüntüler yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleştirilen SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni için Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Togg Teknoloji Kampüsü'ne yerli otomobil Togg'u kullanarak geldi.

Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile oğlu Bilal Erdoğan eşlik etti.

Yol boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlar, aracın üzerine karanfiller attı.

Gemlikli Togg ile Gemlik caddelerinde, meydanlarında, Gemlikli kardeşlerimizle böyle kucaklaştık... ���� pic.twitter.com/KZlXnvLm2Y — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 25, 2023

Erdoğan'ı Togg'u kullanırken görüntülemek isteyenler yoğunluğa neden olurken, kalabalık nedeniyle araç zaman zaman ilerlemekte zorlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol boyunca sevgi gösterisinde bulunanlara el sallayarak karşılık verdi. Bazı pankartları okuyan Erdoğan, "Son gaz devam ama Togg elektrikli" yazılı pankarta, "Bu millet ne zeki" yorumunu yaptı.

Ardından pankartı yazan gençle konuşan Erdoğan, "Sen bu zekayı nereden buldun?" diye sordu. Genç, "Allah'ın izniyle okuyoruz, yapacağız Başkanım." yanıtını verdi. Gencin Yozgatlı olduğunu öğrenen Erdoğan, "Belli oluyor." ifadesini kullandı. Gencin Roda Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuduğunu belirtmesi üzerine de Erdoğan, "Aferin" dedi. Erdoğan, gencin "Bir isteğiniz var mı?" sorusuna "Çok çalış." karşılığını verdi.

Mustafa Varank'ın "Oy kullanıyor musun?" sorusu üzerine de genç, "Maalesef ama gönlümüz sizinle." dedi.