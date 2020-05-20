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Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi

AA20 Mayıs 2020 Çarşamba 19:29 - Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 19:33
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Cumhurbaşkanlığı Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen Güvenlik Toplantısı 3 saat sürdü.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.

Erdoğan başkanlığındaki toplantıda Suriye, Irak, Libya başta olmak üzere ülke güvenliğini yakından ilgilendiren bölgesel gelişmeler ele alındı.

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