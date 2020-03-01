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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

AA01 Mart 2020 Pazar00:32 - Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 00:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Macron görüşmesinde, İdlib başta olmak üzere Suriye krizi, mülteci meselesi, Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüşmesinde, İdlib'deki birliklere yönelik menfur saldırının bedelinin rejim unsurlarına en ağır şekilde ödetildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüşmesinde, Türkiye'nin Suriye sınırındaki mülteci baskısının Avrupa'yla olan sınırlarını da zorlamaya başladığına işaret etti.

Erdoğan, Macron'la görüşmesinde, yerlerinden edilmiş Suriyeliler için Fransa'dan ve Avrupa'dan somut çözüm önerileri ve destek beklediklerini belirtti.

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