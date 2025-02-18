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Politika

Dünyanın gözü Ankara'daki zirvede... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenski görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski görüşmesi başladı.

Haber Merkezi18 Şubat 2025 Salı 14:18 - Güncelleme:
Dünyanın gözü Ankara'daki zirvede... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenski görüşmesi başladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi ile ilgili diplomasi trafiğinin yoğun olduğu bir dönemde, Ankara çok önemli bir konuğu ağırladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy, daha sonra çalışma yemeğinde bir araya gelecek heyetlerin toplantısına da başkanlık edecek.

Görüşmelerde, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklık ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. İki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için atılacak adımlar ele alınacak. Ukrayna'daki son gelişmeler ile diğer bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacak.

Görüşmeler tamamlandıktan sonra farklı alanlarda anlaşmalar imzalanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ziyareti ortak basın toplantısında değerlendirecek.

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