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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize Valiliği'ni ziyaret etti

Rize'de temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Valiliği ziyaret etti.

AA27 Temmuz 2024 Cumartesi 17:57 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize Valiliği'ni ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valilik önünde düzenlenen Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi, İl Geneli Kentsel Dönüşüm, Afet Konutları Anahtar Teslimi ve Toplu Açılış Töreni'nin ardından Rize Valiliğine geçti.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş tarafından karşılanan Erdoğan, polis tören mangasını selamladı.

Erdoğan, daha sonra makamında Vali Baydaş ve Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'den kente dair bilgi aldı, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Valilik çıkışında Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

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