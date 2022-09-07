Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Cumhurbaşkanı Erdoğan düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in açıklamalarından bazı satırbaşları:



Tarihi yapıların da elden geçirilmesi konusunda önemli adımlar atılmakta. Bugün modernize edildiği bazı küçük detaylar kaldı. Hem Türk işçilerine hem Türk iş insanlarına yapmış oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum.

Türkiye ile daha büyük işbirliği olasılıklarını ele aldık. Savunma Sanayii için daha fazla işbirliği gerçekleştirmek için görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye'den SİHA alımı için gelecek yıl adım atacağız

Ukrayna'daki durum ve enerji konusunu da ele aldık. Bosna Hersek, Sırbistan ve Türkiye arasında üçlü işbirliği toplantılarımız devam etmekte.