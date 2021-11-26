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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı: Restorasyon çalışmaları gerçekleştirilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 2022 yılında; Topkapı Sarayı'nın bazı bölümleri, Dolmabahçe, Yıldız ve Beylerbeyi Sarayının restorasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

DHA26 Kasım 2021 Cuma 10:57 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 11:06
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 2022 yılında; Topkapı Sarayı'nın bazı bölümleri, Dolmabahçe, Yıldız ve Beylerbeyi Sarayının restorasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Fuat Oktay: 2022 yılında zırhlı araçların ilk kez yerli motorla teslimi gerçekleştirilecektir. 2022'de HİSAR O+ kızılötesi güdümlü füze teslimatları tamamlanacak, SUNGUR portatif alçak irtifa hava savunma füzesi, AKYA harp torpidosu, MAM-T ve ATMACA teslimatlarına başlanacak. 1500 beygirlik ilk motorumuz BATU'nun ateşlemesi başarıyla gerçekleştirilmiş ve testlerine başlanmıştır.

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