Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı: Restorasyon çalışmaları gerçekleştirilecek

DHA 26 Kasım 2021 Cuma 10:57 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 11:06

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 2022 yılında; Topkapı Sarayı'nın bazı bölümleri, Dolmabahçe, Yıldız ve Beylerbeyi Sarayının restorasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Fuat Oktay: 2022 yılında zırhlı araçların ilk kez yerli motorla teslimi gerçekleştirilecektir. 2022'de HİSAR O+ kızılötesi güdümlü füze teslimatları tamamlanacak, SUNGUR portatif alçak irtifa hava savunma füzesi, AKYA harp torpidosu, MAM-T ve ATMACA teslimatlarına başlanacak. 1500 beygirlik ilk motorumuz BATU'nun ateşlemesi başarıyla gerçekleştirilmiş ve testlerine başlanmıştır.