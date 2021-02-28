Siyasilerden ''28 Şubat'' mesajı: Darbe bildirisi bir milli irade suikastıdır

28 Şubat 2021 Pazar 11:15 - Güncelleme: 28 Şubat 2021 Pazar 11:52

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "28 Şubat bildirisi, yakın siyasi tarihimize düşürülmüş kara bir leke, temelinde yatan zihniyetle birlikte yok edilmesi gereken bir milli irade suikastıdır. Demokrasiyi gerçek anlamda işler hale getiren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'miz ve daha fazla demokrasi ve özgürlük hedefleyen sivil anayasa çalışmamızla hiçbir vesayete geçit vermedik, vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

ŞENTOP: 28 ŞUBAT DARBESİ, DARBECİLİK GELENEĞİNİN KARANLIK ÖRNEKLERİNDEN BİRİSİDİR

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 28 Şubat darbesinin, milleti ve onun iradesini hedef alması bakımından darbecilik geleneğinin karanlık örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

Şentop, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ve demokrasinin teminatının, 28 Şubat ve 15 Temmuz darbeleri başta olmak üzere bütün müdahalelere karşı iradesine sahip çıkan, ülkesinin geleceğini demokraside gören asil milletin bizatihi kendisi olduğunu belirtti.

"28 Şubat darbesinin yıl dönümü vesilesiyle bir kez daha memnuniyetle belirtmek isterim ki milletimizi terbiye edilecek bir sürü, demokrasiyi de lüzumsuz bir ayak bağı olarak görenler, milletimizin direnci ve şuuru sayesinde tasfiye olmuşlardır." değerlendirmesinde bulunan Şentop, şunları kaydetti:

"Türlü türlü kisvelere ve suni gerekçelere dayandırarak, sandıktan çıkmadan iktidar olmayı, milli iradeye ait gücü gasbetmeyi hedefleyenler, Türkiye'nin refahına, kalkınmasına ve milletin değerlerine karşı işledikleri suçlar dolayısıyla tarihe birer kara leke olarak geçeceklerdir.

Milletimizin basireti ve sağduyusu bütün çatışma ve kaos beklentilerini boşa çıkarmış, '28 Şubat bin yıl devam edecek' sözünde ruhunu bulan milli irade karşıtlığı, 2002 seçimleriyle ağır bir yenilgiye uğramıştır.

28 Şubat darbesi, milleti ve iradesini hedef alması bakımından darbecilik geleneğinin karanlık örneklerinden biridir. 24. yıl dönümünde, 28 Şubat darbesinin faillerini, taşeronlarını, iş birlikçilerini lanetle anıyorum; mağdurlarını, mazlumlarını hürmetle selamlıyorum."

ALTUN: 28 ŞUBAT BİR DARBEDİR

28 Şubat'ın nifak tohumu olduğunu belirten Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bugün, demokrasinin, halk iradesinin, meşru iktidarın, temel hak ve özgürlüklerin darbeci zihniyet tarafından askıya alınmasının, postmodern tekniklerle Türkiye Cumhuriyeti hükûmetinin darbeyle görevinden uzaklaştırılmasının yıl dönümü. 28 Şubat, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti'ne karşı gerçekleştirilen bir darbe olmasının yanında toplumun büyük bir kesimine karşı başlatılan cadı avının, temel hak ve özgürlüklerinin askıya alınarak toplumun önemli bir kesiminin yaşam alanlarının yok edilmesinin de bir diğer adıdır. Eğitimden sağlığa, ticaretten kültüre kadar toplumun önemli bir kesiminin sistemin dışına çıkarılmasını amaçlayan bu antidemokratik ve ahlaksız süreç ne yazık ki asker-sivil işbirliği ile gerçekleşmiştir. Belli siyasi partiler, stk'lar ve sözde aydınlar bu koronun içerisindeydi. Aziz milletimiz, tarihinden aldığı güç ve ilhamla 28 Şubat'ı gerçekleştiren zihniyete çok kısa bir süre içerisinde, kendi evlatlarını yeniden iktidara taşıyarak cevap vermiştir. Çünkü 28 Şubat, aziz milletimize ve değerlerimize kin besleyenlerin ele ele verdiği bir süreçtir. 28 Şubat bir darbedir. 28 Şubat yalnızca askerî değil siyasî, kültürel ve sosyal bir darbedir. 28 Şubat, toplumun nefessiz bırakılmaya çalışıldığı bir süreçtir. 28 Şubat, nifak tohumudur. 28 Şubat, millete kin besleyenlerin kustuğu zehirdir. 28 Şubat, müstemleke zihniyettir." dedi.

KALIN: ASLA YILMAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcü İbrahim Kalın, "28 Şubat demokrasiyle, milletin inanç ve değerleriyle kavga etmenin en çirkin, nobran ve gaddar türlerinden biriydi. Bu zulmün bir daha yaşanmaması için el ele vereceğiz ve asla yılmayacağız." dedi.

BAKAN DÖNMEZ: MİLLETİMİZİN ENERJİSİ DARBELERE GEÇİT VERMEYECEK

Vesayet odaklarının millet iradesi üzerine kâbus gibi çöktüğü 28 Şubat'ın toplumumuzun hafızasında acı hatıralar bıraktığını ifade edene Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "O dönem yapılanların hiçbiri unutulmayacak. Ne Şubat'ın soğuğunda ne de Temmuz'un sıcağında milletimizin enerjisi darbelere geçit vermedi, vermeyecek." dedi.

KURTULMUŞ: MİLLETİMİZ DARBECİLERİ VE VESAYET ODAKLARINI BERTARAF ETMİŞTİR

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter'dan, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinin, 24'üncü yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Milli iradeye karşı topyekun savaş açanların, bin yıl sürmesini planladıkları 28 Şubat darbesinin, aziz milletin hukuk, adalet ve özgürlük mücadelesiyle tarihin çöplüğüne gömüldüğünü vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"28 Şubatçılar neyi hedefledi ise milletimiz tersini gerçekleştirerek darbecileri ve vesayet odaklarını bertaraf etmiştir. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde milletimizin desteğiyle sürdürdüğümüz güçlü ve büyük Türkiye idealimizin gerçekleşmesini hiçbir beşeri güç önleyemeyecektir. Üzerinden yıllar geçse de yaşattığı zulüm hala taze olan 28 Şubat'ın mağdur, mazlum ve şanlı direnişçilerini şükran ve saygıyla, 28 Şubatçıları ve onların zelil destekçilerini ise nefretle anıyoruz."