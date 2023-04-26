Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bu proje bölge illerine çağ atlatacak

Oktay, Kırıkkale Garı'nda düzenlenen Millet Bahçesi, Bilim Merkezi ve Yahşihan Yenişehir Köprülü Kavşağı ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Milleti için gece gündüz çalışan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırıkkale'ye selamlarını ileten Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biliyorum, hepiniz Cumhurbaşkanı'mızı bekliyorsunuz. Cumhurbaşkanı'mız bizimle, biz de Cumhurbaşkanı'mızlayız. Mekan fark etmez, hepinizin gönlünde ayrı bir yeri var. Onun gönlünde de siz değerli Kırıkkaleli kardeşlerimizin ayrı bir yeri var. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bu ülkeyi, bu milleti o kadar çok seviyor ki gece uyku bilmez, gündüz yorulmak bilmez. Çünkü aşkla şevkle sevdayla çalışıyor. Yarın çok daha hızlı, daha dinamik, daha coşkulu çalışabilmek için, bıkmadan usanmadan, yorulmadan çalışabilmek için sadece küçük bir ara vermesi gerekti. Kırıkkale'den öyle bir ses verelim ki Cumhurbaşkanı'mıza moral olsun, tüm dünya duysun. Tayyip Erdoğan burada olsun ya da olmasın, onun sizlerle arasında gönülden gönüle kurduğu bir köprü var. Kalpten kalbe giden gizli bir yol var. Rabb'im kalplerimizi birbirimize daha da ısındırsın, muhabbetimizi, dayanışmamamızı daim eylesin."

- 73 MİLYON YOLCU HIZLI TREN KULLANDI

Fuat Oktay, bugün sadece Kırıkkale'ye değil, Ankara'dan Sivas'a kadar tüm bölge illere çağ atlatacak muhteşem bir projenin açılışını yapmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin hayırlı olmasını dileyen Oktay, hem Kırıkkale'ye çok büyük değer katacak, hem de Türkiye'yi bu alanda farklı bir lige taşıyacak bir ulaşım projesini hizmete açtıklarını dile getirdi.

Türkiye'yi hızlı trenin konforuyla 2009'da ilk defa Ankara-Eskişehir, 2011'de Ankara-Konya, 2014'te Eskişehir-İstanbul, Konya-İstanbul, 2022 başında da Konya-Karaman hatlarını hizmete açarak tanıştırdıklarını, bu atılımları devam ettirdiklerini anımsatan Oktay, şimdiye kadar, yüksek hızlı trenin rahatlığını tecrübe eden yolcu sayısının 73 milyona ulaştığını ifade etti.

Bu hizmet zincirine bugün 405 kilometre uzunluğunda yeni bir altın halka eklediklerini vurgulayan Oktay, şunları söyledi:

"Ankara-Sivas hattının da ilave edilmesiyle, Ankara merkezli yüksek hızlı demiryolu ağımızın en kritik aşamalarından birini daha tamamlıyoruz. Ankara-Sivas hattımız, Edirne'den Kars'a uzanan doğu-batı hızlı demiryolu koridorunun da önemli bir parçası olacaktır. Bu hattın devreye girmesiyle toplam demiryolu uzunluğunu 13 bin 896 kilometreye, hızlı tren hat uzunluğunu ise 2 bin 228 kilometreye çıkarıyoruz. Halihazırda toplam 3 bin 593 kilometre uzunluğunda hızlı tren hattında yapım çalışmaları devam ediyor. İnşallah Türkiye'yi diğer alanlarda olduğu gibi hızlı tren ve yüksek hızlı trende de dünyanın lider ülkelerinden biri haline getireceğiz. Birileri bunu anlayamaz tabii. Kılıçdaroğlu ve avanesi ne diyordu? 'Fransa'daki gibi olmaz' diyorlardı ya? Halbuki biz 'dünya liderliğine oynuyoruz' diyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye en üst ligdedir, birilerini izleme noktasında değildir. Onu Kılıçdaroğlu ile avanesi düşünsün. Onlar oradalar. Birilerinden aferin alma peşindeler. Biz yolumuza devam edelim."

- KIRIKKALE'YE YATIRIMLAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırıkkale'ye son 21 yılda 29 milyar liralık kamu yatırımı yaptıklarını, eğitim, gençlik, spor ve sosyal yardımlarda çok önemli hizmetlere imza attıklarını ifade etti.

Sağlıkta 300 yataklı Yüksek İhtisas Hastanesiyle birlikte 16 tesis yaptıklarını, TOKİ vasıtasıyla 4 bin 45 konutu tamamladıklarını, 1400 konutun yapımına devam ettiklerini anlatan Oktay, Kırıkkale'deki 3 millet bahçesi projesinden 2'sini tamamladıklarını, birinin yapımının sürdüğünü belirtti.

Ulaştırmada, 39 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol mesafesini 235 kilometreye çıkardıklarını vurgulayan Oktay, şöyle konuştu:

"Bugün açılışını yaptığımız hızlı tren hattı yanında, Kırıkkale-Çorum-Amasya-Samsun Hızlı Tren Hattı'nın ilk etabının projesini tamamladık, inşasını 2023 yılı yatırım programına aldık. Tarım ve ormanda 5 baraj, 5 sulama tesisi, 28 dere ıslahı, 2 hidroelektrik barajı inşa ettik. Kırıkkaleli çiftçilerimize toplam 1,3 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayi ve teknolojide, şehrimize Silah Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile bir Teknokent ve bir araştırma-geliştirme merkezi kurduk. Enerjide, Kırıkkale'ye, Bahşılı'ya, Balışeyh'e, Yahşihan'a, Çelebi'ye, Çerikli'ye, Delice'ye ve Keskin'e doğal gaz arzı sağladık. Karakeçili ve Sulakyurt'a da yakında doğal gaz arzı sağlamayı planlıyoruz."

- ULAŞIM YATIRIMLARI

AK Parti hükümetlerinin 21 yılda hayata geçirdiği icraatların videolarını izleten Oktay, "Kılıçdaroğlu'nun bunları anlaması bile mümkün değil. Hele avanesinin tahayyül etmesi mümkün değil. Yedi cumhurbaşkanı yardımcısı olacakmış da sekiz, dokuz, Allah bilir kim? Bir bakkalı dahi yönetemeyecekler ülkenin yönetimine talip olacaklar." dedi.

"Ulaşım yatırımlarına Kılıçdaroğlu ve avanesi gibi asla dar bir açıdan bakmıyoruz." diyen Oktay, şunları söyledi:

"Birisi, 'Sivas'a hızlı trene ne gerek var' diyordu. Herhalde, yarın ilk kullananlardan birisi de o olur. Bu eserleri aynı zamanda ülkemizin, özellikle de gençlerimizin geleceğine yapılmış, çok değerli birer yatırım olarak görüyoruz. Bu durum sadece yol, köprü, havalimanı, hızlı tren hatları için değil ülkemizin ilk elektrikli otomobili Togg için de geçerlidir. Togg'u, TCG Anadolu'yu, Altay'ı, Kızılelma'yı, Akıncı gibi savunma projelerimizi gördük mü? Birileri görmüyor da. Belki uyanırlar, belki anlarlar ama nerde? Bu durum, yarın açılışını yapacağımız Akkuyu Nükleer Güç Santralimiz için de geçerlidir. Her bir proje asrın projesi, dünya çapında bir proje. Kılıçdaroğlu ne ile meşgul? 'Yapamaz' diyor. Niye diyor? Çünkü milletine, gençlerine, mühendisine güvenmiyor. Aslında güvenmedikleri kendileri. Biz milletimize, ülkemize güveniyoruz. Togg geleceğin otomobil teknolojisinde söz sahibi olmak demek. Kızılelma insansız hava araçlarında yeni bir çığır açmak demek. Altay, terörle mücadelede kimseye muhtaç olmamak, hiç kimseden icazet almamak demektir. Recep Tayyip Erdoğan herhangi birisinden icazet alır mı, birisinden aferin bekler mi? Bunlar Batı'dan aferin bekliyor. Beklesinler, daha çok alırlar. Karşılığında 'Sana söz' diyorlar. 'Sana söz' dedikleri kendilerine destek veren hem FETÖ hem Kandil hem de bunların iplerini elinde tutan ağababaları."

- "KİM PROJELERE KARŞI ÇIKIYORSA GAFLET İÇİNDE DEĞİLSE DE İHANET İÇERİSİNDEDİR"

Oktay, TCG Anadolu'nun mavi vatanı çok daha güçlü bir şekilde korumak demek olduğunu aktardı.

Akkuyu Nükleer Santrali'nin Türkiye'nin artık nükleer ülkeler ligine yükselmesi demek olduğunu belirten Oktay, şöyle devam etti:

"Bunların hepsi aynı zamanda üretim, yatırım, istihdam, ihracat demektir. Bunlar; ithalatımızın azalmasıyla birlikte yabancıya gidecek paramızın milletimizin cebinde kalması demektir. Her kim bu projelere karşı çıkıyorsa, 'gereksiz' diyorsa, gaflet içinde değilse ihanet içerisindedir. Her kim 'Ben yatırım yapmadan insanlara iş bulacağım' diyorsa, açıkça yalan söylüyordur. Her kim ülkenin yerli kaynaklarını harekete geçirmek yerine 'Londra tefecilerinden para alarak Türkiye'yi kalkındıracağım' diyorsa kökü de ipi de dışarıdadır. Çünkü bugün muhalefetin hayranlık duyduğu ülkeler, ulaştıkları refah seviyesine sağdan-soldan borç para dilenerek değil, işte böyle geldiler. Kılıçdaroğlu'nun sürekli örnek gösterdiği ekonomiler, yoldan, köprüden, hızlı trenden kısarak değil, daha fazla yatırım yaparak büyüdüler, geliştiler."

Yeni dönemde yapılacak hizmetlerin yer aldığı videoyu izleten Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 81 ile en güzel şekilde hizmet etmenin derdinde olduklarını belirtti.

- "BİRİLERİ, MEZHEP SİYASETİ YAPMAYA BAŞLADI"

İnsanları etnik ve mezhep farklılıkları üzerinden bölmenin değil, 85 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye'yi kucaklaştırmanın peşinde olduklarını vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:

"Birileri, mezhep siyaseti yapmaya başladı. Panikledi herhalde. Daha çok panikleyeceksiniz. Bugüne kadar asla hemşehricilik, bölgecilik, mezhepçilik yapmadık. Etnik kökeni, meşrebi, mezhebi, inancı ne olursa olsun kimseyi hor, hakir asla görmedik, görülmesine de izin vermedik. Kimseye de 'Sen kimsin?' diye sormadık. Yaratılanı severiz yaratandan ötürü. Hep 'Gelin canlar bir olalım, beraber olalım, kardeş olalım' dedik. Bundan sonra da yolumuza bu şekilde devam edeceğiz. Üç-beş oy uğruna birilerinin bu milleti bölmesine, parçalamasına, kardeşi kardeşe düşman etmesine fırsat vermeyeceğiz. Türkiye'nin tekrar 70'lerin, 90'ların anarşi günlerine geri döndürülmesine müsaade etmeyeceğiz. Fitne tüccarlarına karşı hep birlikte uyanık olacağız. Kifayetsiz muhterislerin oyununa gelmeyeceğiz. Emperyalistlerin propagandalarına aldırmayacağız. Hayal satan işportacı siyasetçilerin vaatlerine kanmayacağız. Oy kullanmaya giderken öfkeyle, kırgınlıkla, kızgınlıkla değil, sağduyuyla, basiretle, ferasetle hareket edeceğiz. Hele hele pireye kızıp yorganı yakanlardan asla olmayacağız. Son 21 yıldır olduğu gibi lafa değil, işe ve icraata bakacağız."

- "KENDİSİNE FAYDASI OLMAYANIN, MİLLETE DE FAYDASI DOKUNMAZ"

Kırıkkalelilerden ellerini vicdanlarına koyarak en isabetli kararı vermelerini isteyen Oktay, şunları söyledi:

"Sizlerden, tercihte bulunmadan önce şu soruları kendinize samimiyetle sormanızı istiyorum. Daha 7 kişi bir araya gelemeyenlerden, ülkeye ve millete hayır gelir mi? Daha kendi aralarındaki sorunları çözemeyenler, Türkiye'nin herhangi bir meselesini çözebilir mi? Hızlı treni israf gören, 'yola ne gerek var' diyen, İHA'ya, SİHA'ya, Akıncı'ya düşmanlık eden, ülkemize yatırım yapabilir mi? Hiçbir vaadini yerine getirmeyen bir şahsın vaatlerine güven olur mu? Şimdiye kadar verdiği hiçbir sözü tutmayan birisinin, sözlerine itibar edilir mi? Devri iktidarlarında milletimize zulümden, baskıdan, yasaktan, yokluktan ve yoksulluktan başka bir şey veremeyenler, bu ülkeye huzur getirebilir mi? Terör örgütü elebaşlarının destek açıkladığı bir adayın FETÖ ve PKK ile mücadele etmesi mümkün mü? Elbette mümkün değildir. Ne bay bay Kemal'den, ne de altıyla, üstüyle masadaki ortaklarından Türkiye'ye ve Kırıkkale'ye asla hayır gelmez. Kendisine faydası olmayanın, millete de faydası dokunmaz."

Oktay, Kırıkkale'nin ve tüm milletin basiretine güvendiklerini, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a balkon konuşmasını yaptıracaklarını, Mecliste çoğunluğu alacaklarını sözlerine ekledi.

Konuşmasının ardından Oktay, beraberindeki Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve Ankara Valisi Vasip Şahin kurdele keserek tamamlanan hizmet ve eserlerin toplu açılışını gerçekleştirdi.