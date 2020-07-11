Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bu soykırımı yapanları ve buna göz yumanları unutmadık, unutmayacağız

AA 11 Temmuz 2020 Cumartesi 14:52 - Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 14:52

Oktay, soykırımın 25'inci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından Aliya İzzetbegoviç'in "Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır." sözünün yer aldığı bir mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, mesajında, "Dünyanın gözleri önünde, Avrupa’nın göbeğinde Srebrenitsa'da katledilen Boşnak kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. ‬‪Çeyrek asır geçti ama acıları hala yüreğimizde. Bu soykırımı yapanları ve buna göz yumanları unutmadık, unutmayacağız." ifadelerini kullandı.