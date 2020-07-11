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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bu soykırımı yapanları ve buna göz yumanları unutmadık, unutmayacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Srebrenitsa Soykırımı'na ilişkin paylaşımda bulundu. Oktay 'Bu soykırımı yapanları ve buna göz yumanları unutmadık, unutmayacağız.' dedi.

AA11 Temmuz 2020 Cumartesi 14:52 - Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 14:52
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Oktay, soykırımın 25'inci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından Aliya İzzetbegoviç'in "Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır." sözünün yer aldığı bir mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, mesajında, "Dünyanın gözleri önünde, Avrupa’nın göbeğinde Srebrenitsa'da katledilen Boşnak kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. ‬‪Çeyrek asır geçti ama acıları hala yüreğimizde. Bu soykırımı yapanları ve buna göz yumanları unutmadık, unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

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