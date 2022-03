Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Çok yönlü girişimlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz

AA 4 Mart 2022 Cuma 16:06 - Güncelleme: 4 Mart 2022 Cuma 16:06

Oktay, Kazakistan'daki resmi temasları kapsamında başkent Nur Sultan'da düzenlenen Türkiye-Kazakistan İş Forumu'na katıldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Türkiye ziyaretinin öncesinde, Kazakistan iş dünyası ile Türkiye'den iş insanlarını buluşturan toplantının, ikili ilişkilerde yeni bir dönüm noktası olacağına inandığını belirten Oktay, iki ülke arasındaki köklü kardeşlik bağlarının güçlenmesine daima katkı sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve muhabbetlerini iletti.

Oktay, Karma Ekonomik Komisyonu ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi gibi mekanizmaların iki ülkenin iş birliğini yapısal anlamda daha da güçlendirdiğini dile getiren, şöyle devam etti:

"Kazakistan ile ticaretimiz 2021'de önemli bir ivme yakalayarak bir önceki yıla göre yüzde 58 oranında artış göstermiş ve 5,3 milyar seviyesine yükselerek tüm zamanların en yüksek ticaret hacmi seviyesini yakalanmıştır. Ülkemizin Kazakistan'daki yatırımları, üçüncü ülkeler üzerinden yapılan yatırımlar da dikkate alındığında 3,2 milyar dolara ulaşmaktadır. Kazakistan'ın Türkiye'deki yatırımları ise 729 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. Türk müteahhitleri şimdiye kadar Kazakistan'da yaklaşık 27 milyar dolar değerinde 508 adet projeye imza atmıştır."

- "İKİLİ GEÇİŞ BELGELERİ GEÇERLİLİK SÜRELERİ 2 AYA UZATILDI"

Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov ile baş başa görüşmede, Türk firmalarının Kazakistan'da pek çok yeni alanda aktif rol almak üzere istekli olduğunu dile getirdiğini aktaran Oktay, şu bilgileri verdi:

"İş insanlarımızın maruz kaldığı geçiş belgesi sorunu, yüksek navlun bedelleri, vergi cezaları ve uzun süren bürokratik işlemler gibi pek çok sektörün yaşadığı ortak sorunların bilincindeyiz. Her birinizin talepleri çözüm önerileriyle birlikte masaya yatırılmıştır. Heyetlerimizin istişareleri sonucunda, Kazakistan ve Türkiye arasında uygulanan 2 bin transit geçiş belge sayısının 20 bine çıkarılması ve ikili geçiş belgeleri geçerlilik sürelerinin 1 aydan 2 aya uzatılmasını kararlaştırdık.

Trans-Hazar koridoru geçişlerini daha da etkin hale getirecek, gümrüklerden geçişi hızlandıracak otomasyonlu dijital taşımacılık uygulamalarına ağırlık verme yönünde mutabık kaldık. Halihazırda haftada 24 olan uçak seferi sayısının artırılması için de adımlar atmaya karar verdik. Hedefimiz, öncelikli olarak iş insanlarımızın esnekliğini ve rekabetçiliğini artırmaktır. Kazakistan hükümetinin iş yapma kolaylığı sağlamak için gümrük süreçlerinden bürokrasinin azaltılmasına her alanda elinden geleni yapacağına inanıyorum, bunun da sözünü Sayın Başbakan değerli kardeşim İsmailov'dan aldık."

- "KAZAKİSTAN'IN UKRAYNA-RUSYA KRİZİNE YÖNELİK BARIŞÇIL TUTUMUNDAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Ankara'da düzenlenecek 4. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinde imzalanmak üzere hazır hale getirilen anlaşmalarla da ortak iş yapma kültürünün taçlanacağının ve iş insanların önünün daha da açılacağının altını çizerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türk iş insanlarımızın iş yaptıkları her bölgede olduğu gibi Kazakistan'da da var olan 'projesini söz verdiği gibi vaktinde tamamlayan', disiplinli ve güvenilir imajıyla gurur duyuyoruz. 'Ticaret hacminde 5 milyar doları aştık, 10 milyar hedefimizi yakalayabiliriz' diyorsak, bu sizlere duyduğumuz güven sayesindedir. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim ve insani kriz, yine her alanda ilişkimizi bölgemiz yararına derinleştirmemiz gerektiğini gösteriyor. Her iki tarafla da diyalog kurabilen ülkeler olarak bizlerin duruşu bugün çok daha fazla önem kazanmıştır.

Ülkelerimizle iyi ilişkileri olan Ukrayna ve Rusya'ya aralarındaki sorunları diyalog yoluyla çözmeleri çağrısında bulunduk. Bölgede barış ve istikrarın temini için çok yönlü girişimlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Dostane ilişkilerimizden de siyasi, ekonomik ve askeri ittifaklarımızdan da vazgeçmeyiz. Kardeş ülke Kazakistan'ın Ukrayna-Rusya krizine yönelik benzer barışçıl tutumundan memnuniyet duyuyor, ilişkilerimizin geleceğine ümitle bakıyoruz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, iş forumu kapsamında farklı sektörlerde 10 anlaşma imzalayan firmaları tebrik ederek iş birliklerinin sayısının artmasını diledi.