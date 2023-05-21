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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, enkazdan 248'inci saatte kurtarılan Aleyna Ölmez'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremin 248'inci saatinde enkazdan kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'i ziyaret etti.

AA21 Mayıs 2023 Pazar 18:31 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, enkazdan 248'inci saatte kurtarılan Aleyna Ölmez'i ziyaret etti
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Aleyna Ölmez, Fuat Oktay ve eşi Hümeyra Şahin Oktay'ı, yanında kaldığı teyzesi Güler Duman'ın Keçiören'deki evinde karşıladı.

Oktay, depremde annesi, babası ve bir kardeşini kaybeden Ölmez'e başsağlığı diledi.

Ziyarete eşlik eden Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli'den Aleyna Ölmez ve kardeşi Kıvanç'ın sağlık durumu hakkında bilgi alan Oktay, Aleyna'nın tedavi sonrası yürüyebilmesi dolayısıyla duyduğu sevinci dile getirdi.

Oktay, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Aleyna bizi iki defa sevindirdi. Birincisi 248'inci saatte enkaz altından çıkarılmıştı. Tüm Türkiye'yi tekrar heyecana boğmuştu. Hep birlikte mutlu olmuştuk. Hem ağlamış hem mutlu olmuştuk. İkincisi, yoğun bir tedavi altındaydı. Cumhurbaşkanı'mız, Rektör'ümüz ve üniversiteden hocalarımız çok yakinen ilgilendiler, Aleyna da inandı ve hamdolsun yürüdü. Bu da hepimizi gerçekten son derece mutlu etti." dedi.

Afet bölgesini hep birlikte ayağa kaldıracaklarını, Aleyna'nın da bunun sembolü olduğunu belirten Oktay, "Aleyna'yı gördük, son derece sağlıklı, heyecanlı. Aleyna artık geleceğin, üniversitenin hesaplarını yapıyor. Kardeşi de aynı şekilde. Cumhurbaşkanı'mızın selamlarını ilettik. Türkiye'nin sevgilerini, selamlarını, muhabbetlerini illettik. İnşallah bu güzel haberlerle çok daha güçlü, çok daha güzel bir Türkiye inşa edeceğiz." diye konuştu.

Oktay, afetlere dirençli 650 bin konut yaparak depremin açtığı yaraları tamamen saracaklarını vurguladı.

Ziyarette, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da yer aldı.

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay
  • Aleyna Ölmez

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