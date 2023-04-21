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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Etimesgut'ta vatandaşlarla bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bayramlaştı, çocuklara oyuncak verdi.

AA21 Nisan 2023 Cuma 19:45 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Etimesgut'ta vatandaşlarla bayramlaştı
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Bayram namazını Hacı Bayram Veli Camisi'nde kılan Oktay, cuma namazı için de makam aracı olarak kullandığı "002" plakalı Togg ile Hazreti Ebubekir Sıddık Camisi'ne gitti.

Namazdan sonra ilçe esnafını ziyaret eden Oktay, vatandaşlarla sohbet edip bayramlaştı ve çocuklara oyuncak hediye etti.

Oktay, AK Parti Etimesgut Seçim Koordinasyon Merkezi'nde, ilçe teşkilatı mensuplarıyla bir araya gelerek onlarla da bayramlaştı.

Ziyaretlere, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ile milletvekili adayları ve partililer de eşlik etti.

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
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