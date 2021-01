Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Gerekli önlemleri bugünden alacağız

AA 26 Ocak 2021 Salı 16:35 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 16:35

Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, kurulun 2020'de yapılması planlanan üçüncü toplantısının, salgının getirdiği kısıtlamalar sebebiyle bugün gerçekleştirildiğini anımsattı.

Bağımlılıkla mücadele konusunda daha önce alınan kararların tüm ilgili kurumların katkılarıyla titizlikle hayata geçirildiğini belirten Oktay, bir önceki toplantıda, "Davranışsal bağımlılıklar ile mücadele eylem planı" ile makaron ve kaçak tütünle ilgili düzenlemelerin, tütünle mücadele kapsamında yürütülmekte olan mevzuat çalışmasına dahil edilmesini içeren eylem planı kararının alındığını hatırlattı.

Salgın sonrasında gerçekleştirilen ilk toplantıda, 2020 yılında bağımlılıkla mücadelede elde edilen ilerlemelerin ele alınacağını kaydeden Oktay, "Salgınla birlikte artan dijital bağımlılık ile tütün, nargile bağımlılığı gibi olguları gündemimize taşıyacağız. Bakanlıklarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız ile zararlı alışkanlıklar ve bağımlılıkla ilgili yaptıkları araştırmalara ilişkin güncel bilgileri değerlendireceğiz. Bireylerin beden ve ruh sağlığını tahrip eden ve toplum için risk oluşturan her türlü bağımlılıkla mücadele etmeye kararlıyız. Kovid-19 salgını sonrasında ciddi bir bağımlılık dalgasıyla karşılaşmamak için gereken önlemleri tartışacak ve gerekli tedbirleri alacağız." ifadesini kullandı.

- "Vatandaşlarımızın her türlü bağımlılıktan kurtulması yönünde önemli adımlar atılmıştır"

Oktay, bir önceki toplantıda alınan kararlar doğrultusunda davranışsal bağımlılık ve madde bağımlılığının etkin şekilde takip edildiğini vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın her türlü bağımlılıktan kurtulması yönünde önemli adımlar atılmıştır." dedi.

Bakanlıklar ve ilgili kurumlar tarafından bağımlılıklara yönelik çalışmaların yapıldığını aktaran Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli Eğitim Bakanlığımız öncülüğünde davranışsal bağımlılıklara karşı önleyici bir model olan Okul Temelli Toplum Destekli Model (OTETDEM) geliştirilmiştir. Sağlık Bakanlığımız salgın döneminde bağımlılık eğilimlerini yakından takip etmiş, 15-65 yaş arasında kapsayıcı ölçümler gerçekleştirmiştir. Yapılan kanun değişikliği ile 1 Temmuz 2020'den itibaren ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kağıdının doldurulmuş şekilde satışı yasaklanmıştır. Satan, bulunduran ve nakledenlere yönelik yasağa uymayanlara 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası getirilmiştir. Gençlerimizin eğilim ve alışkanlıklarını inceleyerek bağımlılıkla mücadele tedbirleri konusunda bizlere yol gösterecek 'Üniversite Gençliği Profil Araştırması' Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından tamamlanmıştır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, televizyon programlarında yer alan bahis ve kumara özendirici içeriklerin önlenmesine yönelik 11 yaptırım kararı uygulamıştır."

- "Madde bağımlılığıyla mücadelede toplumun tüm kesimlerinin güçlü desteğine ihtiyacımız var"

İçişleri Bakanlığı tarafından 2020 yılında yapılan bir araştırmanın sonuçlarının oldukça çarpıcı olduğunu belirten Oktay, özellikle madde bağımlılığıyla mücadelede toplumun tüm kesimlerinin güçlü desteğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şunları kaydetti:

"Araştırmada uyuşturucu kullanımına başlama yaşı 21, madde kullanımına başlamada en riskli yaş grubu ise 15-24 yaş aralığı olarak tespit edilmiştir. Bu acı tabloyu ortadan kaldırmak ve karanlık tacirlerin gençlerimize uzanan ellerini kırmak için başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzere ilgili tüm kurumlarımızla teyakkuz halindeyiz. Geçtiğimiz yıl 158 bin 955 uyuşturucu operasyonu düzenlenmiş, 'Bataklık Operasyonu' gibi tarihi hamlelerle vatandaşlarımızı kıskacına almış ahtapot şebekeler çökertilmiştir. Bunun yanı sıra kaçak tütün ve makaron satışı yapanlara göz açtırılmamış, binlerce kilogram tütün ürünü insanımızı zehirlemeden ele geçirilmiştir. Genç nesillerin, bağımlılığın pençesinde yitip gitmemesi için tüm bağımlılık türlerinde etkin mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Biz madde bağımlılığını toplum tabanına yayan kirli ellere darbe indirmekten yılmayız, yorulmayız. Ancak buradan tüm vatandaşlarıma, anne babalara, öğretmenlere seslenmek istiyorum.

Bağımlılık her türlü salgından daha tehlikelidir. Kovid-19'dan kendimizi ve sevdiklerimizi koruduğumuz gibi sigara, alkol, uyuşturucu gibi zararlı maddelerden ve dijital bağımlılıktan da korumalıyız. Devletimiz tüm kurumlarıyla yanınızdadır; bağımlılığa feda edeceğimiz tek bir vatandaşımıza gönlümüz razı gelmez. Topyekun bir bilinç ve Kovid-19'a karşı yakaladığımız o mücadele ruhuyla her türlü bağımlılığı yaşamın hücrelerinden söküp atalım. Bağımlılığın azı çoğu, küçüğü büyüğü olmaz. Bugün yeni bir başlangıç yapalım ve özellikle yaygın olan sigara kullanımına son verelim. Bağımlılıkla mücadeleye destek veren her bir vatandaşıma, sivil toplum kuruluşlarına ve meslek örgütlerine teşekkür ediyorum."

- "Bu yıl atılması gereken adımları karara bağlayacağız"

Bağımlılık konusunda gelecekte oluşabilecek toplumsal sorunları önlemek ve mevcut sorunlara müdahalede bulunmak amacıyla paydaşlar arasında çok boyutlu mücadele anlayışını yaygınlaştırmayı bu yıl da sürdüreceklerinin altını çizen Oktay, toplantıda alınacak kararlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Tüm il ve ilçelerimizde bağımlılık risk haritalarının ve puanlamalarının çıkarılarak periyodik olarak takibinin yapılması, 'Bağımlılıkla Mücadele Şurası'nın 2021 yılı içinde gerçekleştirilmesi, 'Okulda Bağımlılıkla Mücadele' programının ülkenin her köşesindeki okullarda yaygınlaştırılması, üniversitelere yönelik bağımlılık ile mücadele eylem planının hazırlanarak bu yıl içinde hayata geçirilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarında belirlenmiş alanların haricinde tütün mamulü tüketilmesine kesinlikle müsaade edilmemesi, tütün mamullerinin içeriğinin tespitine yönelik akredite laboratuvarların hayata geçirilmesi ve tüm tütün ürünlerinde aromaların yasaklanmasına yönelik gerekli çalışmaların başlatılması, güvenli internet hizmetinin yaygınlaştırılması gibi konuları kurul üyelerimizle değerlendirecek ve bu yıl atılması gereken adımları karara bağlayacağız."

Oktay, toplantının Sağlık, İçişleri ve Milli Eğitim ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları ve Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele konusunda son dönemde gerçekleştirdikleri saha araştırmalarına ilişkin sunumlar ile devam edeceği bilgisini paylaştı.