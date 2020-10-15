Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İnsanı merkeze alan anlayışla omuz omuza yürüyeceğiz

AA 15 Ekim 2020 Perşembe 11:52 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 11:52

Oktay, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)'in ev sahipliğinde gerçekleşen Ortak Paylaşım Forumu'na (OPF) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden telekonferans yöntemiyle katıldı.

"Geçtiğimiz yıl 'Birlikte Mümkün Türkiye' diyerek, katılımcı bir yaklaşımla ektiğiniz tohumlardan sonra forumda bu yıl, geleceğin mesleklerini tartışıyor, yeni normalin üretim üssü olarak Türkiye'yi birlikte şekillendiriyoruz." ifadelerini kullanan Oktay, Kovid-19 salgınının sosyo-ekonomik etkilerinin dünyayı alaşağı ettiği, hem çalışanların hem de işverenlerin bu durumdan olumsuz yönde etkilendiğini belirtti.

Oktay, bu etkilerin Türkiye'deki yansımalarını en asgari seviyede tutmak için salgının ilk gününden itibaren, çalışma ekosisteminin tüm unsurlarının dikkatle takip edildiğini ve fikir birlikteliği içinde tedbirlerin uygulamaya alındığını söyledi.

Salgın sürecinde hükümet tarafından sağlanan destek paketlerinin toplamının yaklaşık 500 milyar lira ile milli gelirin yüzde 10'una ulaştığını vurgulayan Oktay, şöyle konuştu:

"9 milyon vatandaşımıza 47,5 milyar lira destek sağlanmıştır. Bu dönemde özel sektörün 127 milyar liralık sabit yatırımı ise 6 bin 296 teşvik belgesiyle desteklenmiştir. Ağustos ayında sanayi üretimi yüzde 10,4 artarak 2018 Ocak ayından bu yana sağlanan en yüksek performansı yakaladı. İhracatımız ise eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8, ağustos ayına göre ise yüzde 28,5 artışla 16 milyar 13 milyon dolar oldu. Sağlanan bu seviye bugüne kadarki en yüksek eylül ayı ihracat rakamıdır. Rekorları hükümet, işveren ve çalışanlarımız el ele vererek birlikte başardık."

Ticaret Bakanlığınca Türkiye'deki e-ticaret altyapısının geliştirilmesi için de e-ticaret sitesi kurulumundan e-ihracat yapılmasına kadar tüm aşamalarda girişimcilerin yanında olduklarının altını çizen Oktay, "Bunların yanı sıra insan kaynağımızı çağın önceliklerine uyumlu hale getirmek için Yükseköğretim programlarımızı güncelliyor, Hibrid ve Otonom Taşıtlar Teknolojisi, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, İleri Malzemeler ve Nanoteknoloji gibi programları üniversite bölümlerimize ekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"SALGIN SONRASI DÖNEME ÜMİTVAR BAKIYORUZ"



"Yeni normalin üretim üssü olmak için yeni normalin ihtiyaçlarına göre şekillenen bir üretim altyapısına sahip olmamız gerektiğinin de bilincindeyiz ve mevcut altyapımızı Cumhurbaşkanımız liderliğinde bu yönde güçlendiriyoruz." diyen Oktay, şunları söyledi:

"Türkiye'yi yeni normalin yükselen gücü yapacak vizyona, Ortak Paylaşım Forum'undan, sizlerden de önemli katkılar geleceğine inanıyorum. Salgın, mevcut küresel tedarik zincirinin bütün dezavantajlarını ortaya çıkararak küresel ticareti olumsuz etkilemiştir. Üretim ve tedarik sisteminde yaşanan aksaklıklar çok uluslu şirketleri, üretim merkezlerini çeşitlendirmeye yönlendirmiş durumdadır. Diğer taraftan globalleşmeden ziyade artık bölgesel merkezler üzerinden yürüyen küresel ilişkileri tecrübe ediyoruz. Üretim ve ticaret ilişkilerinin de bu doğrultuda küreselleşme ile küre-yerelleşme arasında bir yerde konumlanmasını bekleyebiliriz. Dünyamızda yaşanan gelişmelere baktığımızda, ülkemizin potansiyelini göz önünde bulundurarak salgın sonrası döneme Ümitvar bakıyoruz. Yeni normalde yeni küresel sistemin Türkiye'ye sağladığı fırsat ve avantajlara odaklanmış durumdayız."

"İÇ PAZAR KAPASİTESİYLE YENİ NORMALİN ALTERNATİF ÜRETİM ÜSSÜ OLACAĞIZ"



Oktay, Türkiye'nin coğrafi konum olarak, güçlü, dinamik ve rekabetçi özel sektör ile yetişmiş insan kaynağı altyapısına sahip olduğuna dikkati çekerek, "İç pazar kapasitemizle yeni normalin önde gelen alternatif üretim üssü olacağız." dedi.

"Birlikte çalışacak, birlikte üretecek, birlikte kazanacağız." ifadesini kullanan Fuat Oktay, 18 yıldır savunma sanayi başta olmak üzere bir sektörde elde edilen bilgi ve know-how'ı, farklı sektörlerde ürüne dönüştürme yeteneği kazanıldığını dile getirdi.

Katılımcıları Türkiye'nin nitelikli iş gücüne ve sağlam temeller üzerinde yükselen çalışma eko-sistemine daha fazla katkı yapmaya davet eden Oktay, şunları kaydetti:

"Sağlık, tarım, enerji, otonom ve bilişim teknolojileri gibi alanlar birkaç örnektir. Aynı zamanda 'özel sektör, kamu ve üniversiteler' ekip olarak, eş güdüm içinde birlikte üretme becerimiz de gelişmiştir. Salgını fırsata çeviren bir Türkiye için sizlerden beklentimiz, ülkemizde stratejik dönüşümlere imkan verecek şekilde küresel gelişmelerin öncüsü olmanızdır. Tüm sendikalarımız yerlileşme, katma değerli yerli üretim ve dijitalleşme odaklı çalışmalar yaparak sürdürülebilir kalkınmada rol üstlenmelidir. Zamanın ruhunu yakalayan bir sendikacılık anlayışı ile insan kaynağımıza hayat boyu değer katacak faaliyetler yapmanız son derece önemlidir. Yeni normalde de ekonomisi güçlü, toplum yapısı sağlam ve dünyaya öncülük eden bir ülke olma yolunda, insanı merkeze alan bir anlayışla, sizlerle omuz omuza yürüyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yeni nesil sendikacılık anlayışıyla ortak paylaşım buluşmalarını başlatan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Özgür Burak Akkol ile tüm TİSK ailesine, Hak-İş, Türk-İş ve tüm katkı verenlere teşekkür etti.