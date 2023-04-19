Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Karadeniz gazını milletimizle buluşturmaya saatler kaldı

Oktay, AK Parti Etimesgut İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programında muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada konuşan Oktay, Etimesgut esnafı ve işletmecisinin kapılarını "kadirşinastır" diyerek çaldıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en kalbi selamlarını, muhabbetlerini ilettiklerini söyledi.

Etimesgutlunun gönlüne girmenin yerlilik, millilik, samimiyet ve tevazu istediğini belirten Oktay, Cumhur İttifakı'nın millete hizmetkarlığı şeref payesi olarak gördüğünü kaydetti.

- "Filyos'ta eşsiz bir üretim tesisi kurduk"

Bir asırlık eser ve hizmeti 20 yıla sığdırdıkların ifade eden Oktay, yarın dev bir projeyi daha hizmete sunacaklarını ve Karadeniz'deki 710 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin şebekeye verilmeye başlanacağını dile getirdi.



Oktay, 2 bin 200 metre derinlikten çıkarılan milli gazın karaya sevk edileceğini ve hanelere, mutfaklara ulaşacağını bildirerek, şöyle konuştu:

"Hatırlayın, ilk doğal gaz keşiflerini yaptığımızda bu yedili garabet zihniyet inanmamış, kara çalmaya çalışmıştı. Aynı Togg'a yaptıkları gibi 'Nerede üretim tesisi, nerede bu gazın ateşi?' diyorlardı. İşte Togg dışarıda, Togg yollarda, gaz da Filyos'ta. Yarın da mutfaklarınızda olacak. Ama bunlar hala inanmaz, biz de zaten bunlara anlatmaya çalışmıyoruz. Bunların gözleri var görmez, kulakları var duymaz. Dolayısıyla biz milletimize, siz dostlarımıza anlatıyoruz. Filyos'ta eşsiz bir üretim tesisi kurduk ve söz verdiğimiz gibi Karadeniz gazını milletimizle buluşturmaya saatler kaldı. Türkiye düşmanlarının sözüyle hareket eden muhalefete kalsaydı, bir zamanlar olduğu gibi yine bu keşiflerin üstünü kapatır, milletin umutlarının üzerine beton dökerlerdi. Enerji yatırımlarını durduracaklarını, savunma sanayisini bitireceklerini, terörle mücadeleye ket vuracaklarını kendi ağızlarıyla söylüyorlar. 'Ne gerek var savunma harcamasına?' diyenlere güvenliğimiz emanet edilir mi? Akkuyu Nükleer Santraline kadar enerji yatırımlarını durduracağını söyleyenlere ülkenin anahtarını teslim eder miyiz? Etimesgut teslim eder mi ülkenin anahtarını? 'Küresel tefecilerden para bulup getireceğim.' diyene ekonomi yönetimi verilir mi?"

Yerelden kalkınan daha güçlü bir Ankara, daha güçlü bir Etimesgut için birlikte çalıştıklarını belirten Oktay, bu ilçede eğitim alanında anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise yapımı ile yenilenmesini içeren 47 projeyi hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Oktay, 250 yatak kapasitesi ve 17 polikliniğiyle Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesini hizmete sunduklarını ve sağlık ocaklarını tüm ilçede yaygınlaştırdıklarını aktararak, TOKİ yatırımlarıyla Etimesgut'a 20 yılda toplam 23 bin 57 konut inşa edildiğini kaydetti.

"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında toplam 3 bin 800 konutu daha Etimesgut'a kazandırdıklarını anlatan Oktay, çiftçilere sağlanan 5,5 milyar liralık tarımsal destekle Ankara'nın bereketine bereket kattıklarını ve tarihi İpek Yolu üzerindeki Etimesgut'un hem kara yolları hem de tren yollarıyla tarihine yakışır şekilde ulaşım altyapısını güçlendirdiklerini belirtti.

Oktay, Etimesgut Millet Bahçesi çalışmalarının yakından takipçisi olacaklarını, özellikle ilçe merkezinin çehresini değiştirme yönünde kentsel dönüşüm projelerini destekleyeceklerini dile getirerek, Etimesgut'un 38 mahallesinin de "AK icraatlardan" ve Cumhur İttifakı'nın icraatlarından payını almaya devam edeceğini bildirdi.



- "Vaat var, icraat yok"

Ramazan ve Kurban bayramlarında 2018 yılından bu yana emeklilere bayram ikramiyesi ödediklerini ve 2023 itibarıyla bu tutarı yüzde 82 artırarak 2 bin liraya yükselttiklerini hatırlatan Oktay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri bir kez olsun aksamadı, hamdolsun. Hangi tarihte dediysek o tarihte ikramiyeleri hesaplara yatırdık. Fakat bu yedili maşanın başı Bay Kemal veya bay bay Kemal, Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle, ne diyordu, 'Hükümetin emekliye verdiği ikramiye az. Biz gelince tek seferde 15 bin lira ikramiye vereceğiz.' diyordu değil mi? Ne oldu? Yedili maşanın, Bay Kemal'in Ankara Büyükşehir şubesi, bu bayramda çalışanlarına vadettiği bayram ikramiyelerini ödemedi, bırakın 15'e çıkarmayı. Nerede işçinin ikramiyesi, nerede vatandaşın ikramiyesi? Bir oturup bir kalktıkları, bol keseden cumhurbaşkanı yardımcılığı dağıttıkları kumar masasında mı yediler acaba? Milletvekili transferlerinde, ittifak pazarlıklarında mı kaybettiler o ikramiyeleri? Vaat var icraat yok. Hatırlayın yerel yönetim seçimlerinden önce yine grup başvkanvekillerinden biri çıkıp 'Traktör dağıtacağız.' diyordu. Kaç yıl geçti, bir tane traktör verebildiler mi?"

- "Tıpış tıpış bu diyeti ödüyorlar"

Oktay, muhalefetin ancak bir şeyin yolunu yapmayı bildiğini ve 2019 yerel seçimlerinden beri de o yolları döşediğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Kandil'e, FETÖ'ye, PKK'ya çıkan yolları döşüyor bunlar. Bu bir diyettir. Parayı veren düdüğü çalarmış. Kandil bunlara diyor ki 'Siz, bizim oylarımızla seçildiniz, haddinizi bileceksiniz, diyetinizi ödeyeceksiniz.' Kendi tabirleriyle bunlar da tıpış tıpış ödüyorlar. Bizzat itiraf ettiler. 'İstanbul Büyükşehir Belediyesinde şayet 100 kişi işe alınıyorsa, 35'i CHP'li, 15'i İYİ Partili, 15'i de diğerlerinden olacak.' dediler. Diğerleri dediği kim? HDP. Hani siz liyakatten bahsediyordunuz? Hani siz tarafsızlıktan bahsediyordunuz? Neyin paylaşımıdır bu? Bunlar diyetlerini işte bu şekilde ödüyorlar. Milletvekili listelerine FETÖ'cüleri doldurarak ödüyorlar. Burada hepiniz şahitsiniz. Terör elebaşını hapisten çıkarma sözü vererek ödüyorlar. Fakat terör destekçileri bununla da yetinmiyor. Bunlar kumar masasındalar. Terör destekçileri eli yükseltmişler. Sadece bakanlık vererek değil '100 yıllık Cumhuriyet'i değiştirerek bu diyeti ödeyeceksiniz.' diyorlar. Bunlar da kendi tabirleriyle yine tıpış tıpış bu diyeti ödüyorlar."

Millet İttifakı'nın "terörün matruşkası" olduğunu belirten Oktay, "Güya belediyeleri kendileri kazanmış görünüyorlar ya ama matruşka yapılanmanın altında başka bir hakikat var. Yani bir şeyi çıkarırsınız, altından başka bir şey çıkar. Açarsınız onun altından daha başka bir şey çıkar. Matruşkayı bir açıyorsun FETÖ, bir açıyorsun Kandil, bir açıyorsun vesayetçi, darbeci zihniyet çıkıyor. İşte yedi başlı koalisyonun gerçeği de hakikati de bu. Bu matruşka siyasetine, Cumhuriyet tarihinin gördüğü bu en büyük takiyeci zihniyete müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Oktay, programı düzenleyen AK Parti Etimesgut İlçe Teşkilatı, muhtarlar ve iftara katılan vatandaşlara teşekkür etti ve Ramazan Bayramı'nı kutladı.

